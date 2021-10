Nikolay Gryazin mène la septième manche du Championnat d’Europe des Rallyes 2021 de la FIA avec une avance de 7,2 secondes sur Erik Cais.

Au volant d’une Volkswagen Polo GTI R5 de l’équipe Sports Racing Technologies, Gryazin a été le plus rapide dans les deux premières spéciales de la matinée pour devancer Cais. Le jeune Hongrois Miklós Csomós est troisième malgré un tête-à-queue dans l’ES4.



Gryazin a signalé s’être fait une“frayeur”dans l’ES4, que Cais a terminée avec un problème mécanique non précisé sur sa Ford Fiesta Rally2 du Yacco ACCR Team.



Plus d’informations à suivre.

ERC Mikkelsen, leader du championnat ERC, en difficulté au Rallye de Hongrie IL Y A UNE HEURE

ERC Le prétendant au titre ERC Llarena révèle des problèmes de financement IL Y A 4 HEURES