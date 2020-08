Le point dimanche à la mi-journée : Solberg en tête du Rallye de Liepaja, Breen retardé, problème

-

Oliver Solberg reste plus que jamais en lice pour une seconde victoire consécutive au Rallye de Liepāja après avoir terminé la boucle matinale de trois spéciales avec 22''4 d’avance.

Le jeune homme de 18 ans a été 0''1 moins rapide que Mads Østberg dans l’ES5 mais il a signé le meilleur temps dans les deux suivantes au volant de la Volkswagen Polo GTI R5 qu’il partage avec son copilote Aaron Johnston.



“J’ai beaucoup assuré dans la première spéciale et essayé de garder à la fois un bon rythme et un bon niveau d’attaque”, a dit Solberg.“Je m’amuse bien, c’est sympa.”



La seule inquiétude du Suédois est survenue dans l’ES7, comme il l’a expliqué :“Un poteau avait été déterré et je l’ai à peine touché mais à une vitesse élevée, ça fait de gros dégâts. Pas de problème cependant.”



Østberg, qui a donc été le plus rapide dans la première spéciale du jour, est deuxième au général devant Alexey Lukyanuk. Le Norvégien n’inscrivant pas de points en ERC, le Russe, leader actuel du championnat, encaissera ceux de la deuxième place s’il conserve son rang jusqu’à l’arrivée.



Craig Breen (Team MRF Tyres) a délogé Eerik Pietarinen de la quatrième place dans l’ES5, alors que Callum Devine dépassait Erik Cais pour la dixième. Mais le jeune Irlandais a effectué une série de tonneaux dans l’ES6, dont lui et son copilote Brian Hoy se sont heureusement tirés indemnes.



L’autre Irlandais Breen a ensuite perdu du temps, ayant parcouru 12 kilomètres avec un pneu arrière gauche endommagé dans l’ES7. Il est tombé à la sixième place, Pietarinen retrouvant la quatrième devant Emil Lindholm.



Tibor Érdi Jr a terminé la sixième spéciale toujours en tête de l’ERC2 mais Martin Rada est passé devant Andrea Mabellini dans la lutte en Abarth Rally Cup, après que l’Abarth 124 rally de l’Italien a subi un souci mécanique.



Le héros local Mārtiņš Sesks menait lui aussi toujours en ERC3/ERC Junior après six spéciales, son avantage sur Ken Torn, lui aussi au volant d’une Ford Fiesta Rally4, étant de 4''4.



Après un regroupement et un passage au parc d’assistance de Liepāja, la huitième spéciale de Vecpils 2, soutenue par Invest in Liepāja!, doit débuter à 14h40, heure locale (13h40 CET).



Cliquezicipour voir le live timing.

