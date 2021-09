Une sensationnelle performance dans la spéciale “du volcan” de Sete Cidades a permis à Dani Sordo de ramener l’avance d’Andreas Mikkelsen sur le 55e Rallye des Açores à seulement 0,1s après les trois premières spéciales de la deuxième étape, avant de s’emparer de la première place grâce au meilleur temps dans Grupo Marques.

Sordo (Team MRF Tyres, Hyundai i20 R5) a pris le départ de l’étape décisive de samedi avec 4,0s d’avance sur son rival norvégien (Toksport WRT, Škoda Fabia Rally2 Evo), mais il a glissé à la deuxième place après l’ES8, suite aux victoires successives de Mikkelsen en spéciale.À 1,9s de Mikkelsen au départ de l’emblématique Sete Cidades, Sordo a excellé lors de son tout premier passage dans cette épreuve spéciale très difficile de 24,01 km pour devancer le Norvégien de 1,8s et réduire son retard au classement général à 0,1s avant la super spéciale de Grupo Marques., a réagi l’Espagnol après l’ES9.Mikkelsen, pour sa part, a déclaré : “C’est une spéciale incroyable, mais c’était assez glissant et je n’avais pas beaucoup d’adhérence. Le choix de pneus n’était probablement pas le meilleur, mais ça a été.”Sordo a ensuite devancé Mikkelsen de 0,6s dans Grupo Marques 2 et mène désormais le 55e Rallye des Açores de 0,5s à trois spéciales de la fin., a assuré le pilote du Team MRF Tyres.Ricardo Moura occupe la troisième place sur sa manche locale du Championnat d’Europe FIA des Rallyes, mais le décuple champion des Açores n’était pas satisfait de cette performance au volant de sa Škoda préparée par ARC Sport., a-t-il déclaré après l’ES7.Après avoir terminé Sete Cidades avec le quatrième meilleur temps, Moura est à 28,3s du leader Sordo après l’ES10.Efrén Llarena, du Rallye Team Spain, a été le troisième plus rapide dans Sete Cidades – 2,1s plus lent que son compatriote Sordo – et pointe à 14,3s de Moura au général après avoir été retardé par de la poussière dans Grupo Marques.Miko Marczyk est cinquième pour l’ORLEN Team après qu’Erik Cais a abandonné dans Sete Cidades avec un refroidisseur endommagé sur sa Ford Fiesta Rally2 du Yacco ACCR Team. Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia) est sixième, suivi de Luís Rego, Benito Guerra, Rafael Botelho, leader du championnat açoréen, et de Javier Pardo qui mène en ERC2.Alexey Lukyanuk a abandonné après l’ES7, ayant épuisé ses roues de secours après avoir endommagé deux enveloppes dans la spéciale, et Norbert Herczig a renoncé sur sa Škoda Fabia du Rally Team Hungaria en raison d’une suspension endommagée lors d’un contact dans la spéciale.Jean-Baptiste Franceschi (Toksport WRT, Renault Clio Rally4) est en tête de l’ERC3, tandis que Pep Bassas n’a pas pu repartir le deuxième jour en raison des dégâts causés par sa sortie dans l’ES5.L’ES10 de Grupo Marques 2 est la prochaine spéciale au programme à partir de 12h04, heure locale (heure de Paris et CET -2) avant une assistance à Ponta Delgada à partir de 13h19.Lien utiles :Cliquez ICI pour voir l’ordre de départ.Cliquezpour voir l’itinéraire du samedi.Cliquezpour le chronométrage en direct.Cliquezpour savoir comment regarder en direct.Cliquez ICI pour écouter la radio de l’ERC.