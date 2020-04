Jari Ketomaa et Kaj Lindström ont remporté le 3 février 2013 le premier Rallye de Liepāja comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Les Finlandais sont photographiés ici en train de célébrer leur triomphe dans la ville de Ventspils, qui avait accueilli la dernière étape de la manche lettone de l'ERC cette année-là.

Craig Breen et David Moynihan sont montés sur le podium en deuxième position, tandis que François Delecour et Dominique Savignoni terminaient troisièmes après une lutte serrée avec Alexey Lukyanuk et Alexey Arnautov.

The post Le premier podium du Rallye Liepaja en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.