Qu’ils soient commissaires, directeurs de course ou organisateurs d’événements, les délégués ont été invités à suivre trois sessions sur les changements de règlement, les mises à jour sur la sécurité du rallye et le rôle et les devoirs du directeur de course comme des commissaires sur les épreuves.



Les sessions ont été précédées d’un discours de bienvenue du Directeur du Rallye à la FIA, Yves Matton, qui a évoqué la saison 2020, la formidable réaction des organisateurs et des officiels des rallyes du monde entier après le début de la pandémie de Covid-19, ainsi que la mise à jour de la pyramide des voitures de rallye de la FIA, se tournant ainsi vers 2021.



Directeur des catégories FIA pour les rallyes, Jérôme Roussel a donné un aperçu du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA et de l’ensemble de prix attractifs mis en place par le promoteur de celui-ci, Eurosport Events, pour le Championnat ERC Junior de la FIA restructuré.



Jérôme Roussel a également fait le point sur l’évolution du Trophée européen des Rallyes de la FIA, sur les changements apportés au format du Championnat d’Afrique des Rallyes de la FIA et sur la passionnante initiative de détection des talents qu’est FIA Rally Star, qui continue à prendre de l’ampleur après la programmation de la première finale continentale prévue en Europe au mois de juin.



Des points ont également été faits sur d’autres projets du département des rallyes de la FIA pour 2021, notamment la mise en œuvre d’une feuille de route de durabilité, des mesures d’incitation pour les championnats de rallye régionaux hors Europe et la réaffirmation de l’inclusion d’un rallye dans les Jeux du sport automobile de la FIA, du 29 au 31 octobre.



Uwe Schmidt, vice-président de la Commission des Rallyes de la FIA, a profité de la première session pour résumer les changements apportés au Code Sportif International et au Règlement Sportif des Rallyes Régionaux pour 2021. Il a présenté aux délégués chaque mise à jour des règles, en prenant le temps de répondre aux questions du public.



Stuart Robertson a été rejoint par Clément Lauté et Nicolas Klinger, membres du département sécurité de la FIA, pour une session de mise à jour, à destination des délégués, sur les différents aspects de la sécurité en rallye. Dans le cadre de sa présentation, Stuart Robertson a souligné l’efficacité des nouveaux modules de formation en ligne mis en place pour aider les délégués et les commissaires en matière de sécurité, ou encore les avantages de la Rally Safety Task Force, dont le rôle est d’aider les organisateurs à améliorer la sécurité de leur épreuve. Nicolas Klinger, délégué adjoint à la sécurité de la FIA aux côtés de Michèle Mouton, a souligné l’un des nombreux messages clés selon lequel une zone interdite est interdite à tous, et pas seulement aux spectateurs.



Une réunion finale sur le rôle et les devoirs du responsable de la formation et des délégués syndicaux lors des événements, suivie d’une session interactive et pratique sur des études de cas spécifiques, a été supervisée par Uwe Schmidt.



Yves Matton a résumé l’événement en ces termes :“Cela a été un webinaire très réussi et évidemment, une nouvelle expérience d’organiser cet événement annuel de manière virtuelle. Si la préférence est toujours de voir les délégués se réunir en présentiel, les restrictions imposées par la Covid-19 rendent évidemment cela impossible. Cependant, il est évident que l’organisation de cet événement en ligne présente un grand avantage puisque près de 500 personnes de 80 ASN ont pu y participer, ce qui représente un nombre de participants sans précédent.”



“Si nous nous attendons à une nouvelle année difficile en 2021, les informations et les expériences partagées aujourd’hui – ainsi que l’occasion de discuter – ne peuvent qu’aider nos précieux organisateurs et responsables du monde entier à organiser des événements encore meilleurs et à mettre en œuvre les meilleures pratiques au cours des 12 mois à venir et au-delà.”



L’événement s’est conclu par la traditionnelle réunion de présaison des organisateurs des épreuves du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.