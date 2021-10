Efréna Llarena a été confronté à la perspective très réelle de ne pas pouvoir participer au Rallye de Hongrie ni poursuivre sa lutte pour la couronne du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Llarena, qui fait partie de l’initiative Rallye Team Spain mise sur pieds par la fédération espagnole, est sorti de la route au Rallye Serras de Fafe e Felgueiras en début de mois et court à Nyíregyháza au volant d’une Škoda Fabia Rally2 Evo de remplacement.



“Ça a été difficile d’être ici, notamment en termes de budget”, a déclaré Llarena.“Quand vous sortez de la route, vous devez payer, toujours. Nous étions absolument sans budget, et nous avons trouvé deux nouveaux sponsors qui ont essayé de nous aider. Nous avons une petite, petite, petite possibilité de gagner le championnat. C’est presque impossible, mais nous allons essayer, ça c’est sûr. Nous devons essayer et c’est pourquoi nous avons fait cet effort pour être ici.”



Llarena et sa copilote Sara Fernández sont troisièmes au classement provisoire du rallye après l’ES1, à seulement 0,1s des leaders Nikolay Gryazin et Konstantin Aleksandrov.

