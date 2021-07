Deux boucles de trois spéciales, ainsi qu’un troisième passage dans celle de Fiuggi - Guarcino qui ouvrira la journée, constituent l’étape décisive de dimanche au Rally de Roma Capitale, troisième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021.

Le départ de l’ES7, qui s’étend sur 19,87 kilomètres, est prévu à 7h45, heure locale et CET. La spéciale commence à Fiuggi et intègre Guarcino, un classique du Rally di Roma Capitale. Elle comprend trois changements de rythme notables, des sauts et une section très rapide vers l’arrivée.

Collepardo - Civita sera la spéciale suivante, à partir de 8h36. Le tracé de 10,62 kilomètres est un nouvel ajout à l’itinéraire. Il est technique avec de nombreuses épingles à cheveux.

ERC Torn leader de l’ERC Junior en Italie IL Y A 43 MINUTES

Santopadre - Arpino, située au sud-est de Fiuggi, est la plus longue spéciale du rallye avec ses 21,17 kilomètres. Le premier passage est prévu à 9h49. Identique au parcours utilisé ces deux dernières années, la spéciale commence par une section sinueuse avec un asphalte à haut niveau d’adhérence sur environ 3,5 kilomètres. Les 4,5 kilomètres suivants sont plus étroits avant que la route ne s’élargisse à nouveau sur une section rapide près du village de Santopadre, avant une série de virages difficiles jusqu’à l’arrivée.

Le troisième passage dans Fiuggi - Guarcino doit débuter à 17h15, heure locale et CET, et sera décisif avant le podium prévu à partir de 18h00 à Fiuggi.

RAPPEL DES DIFFUSIONS EN DIRECT ES9 : Santopadre - Arpino 1 (21,17 km) à partir de 09h49 CET, sur Santopadre - Arpino 1 (21,17 km) à partir de 09h49 CET, sur Facebook et YouTube

ES13 : Fiuggi - Guarcino 3 (19,87 km) à partir de 17h15 CET, sur Fiuggi - Guarcino 3 (19,87 km) à partir de 17h15 CET, sur Facebook et YouTube

ERC Radio émettra en direct toute la journée.

ERC Timur en tête d’une lutte serrée dans le Clio Trophy by Toksport WRT en ERC IL Y A 43 MINUTES