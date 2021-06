Le 77e Rallye ORLEN de Pologne va connaître une nouvelle hausse de température, au sens propre comme au sens figuré, avec un programme chargé de sept spéciales dans la spectaculaire région des lacs de Mazurie.

La première des deux manches de l’épreuve de Świętajno, longue de 18,20 kilomètres, débutera à 9h20 heure locale. L’itinéraire comprendra également deux passages dans Olecko (10h05/15h55) et dans Wieliczki (11h00/16h50).

Il y aura un second rundans Świętajno à 15h10, tandis que la journée se terminera par un retour sur dans la super spéciale de Mikołajki Arena (déjà courue vendredi soir) à 19h00.

Świętajno et Wieliczki utilisent de tout nouveaux tracés en 2021, année où le Rallye de Pologne célèbre son 100e anniversaire.

Une couverture en direct sera assurée, comprenant des images aériennes ainsi que les commentaires et analyses d’experts de Julian Porter et Chris Rawes, sur Facebook et YouTube , de l’ES3 (Olecko 1 à partir de 10h05) et de l’ES7 (Wieliczki 2 à partir de 16h50). ERC Radio émettra en direct tout au long de la journée.