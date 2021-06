Journée chargée sur le 77e Rallye ORLEN de Pologne, manche d’ouverture du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021.

Les Essais Libres débuteront à 11h30, heure locale – une heure plus tôt que prévu originellement en raison du grand nombre d’engagés –, suivis par la Spéciale de Qualification à partir de 14h15 (au lieu de 15h00) sur Facebook et YouTube.

Les 15 pilotes les plus rapides en qualification sélectionneront ensuite leur position de départ pour la première étape à partir de 17h15. Puis Nikolay Gryazin, Alexey Lukyanuk, Miko Marczyk et Andreas Mikkelsen répondront aux questions de Julian Porter en conférence de presse d’avant rallye. Jon Armstrong, Victor Cartier, Nick Loof et Andrea Mabellini seront les invités de la seconde partie. La sélection de l’ordre de départ et les deux parties de la conférence de presse seront diffusées en direct sur Facebook et YouTube

ERC Lukyanuk prêt à lancer la défense son titre ERC en Pologne malgré un accident en essais IL Y A 19 HEURES

L’ES1 de Mikołajki Arena 1 ouvrira la saison ERC 2021 à partir de 19h15 (et non 19h00) et sera retransmise en direct sur ERC Radio.

ERC Mabellini : Mon palmarès en ERC ne fait pas de moi le favori du Clio Trophy by Toksport WRT IL Y A 19 HEURES