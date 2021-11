Le 45e Rally Islas Canarias entre dans le vif du sujet aujourd’hui avec la première des 17 épreuves spéciales, Valsequillo, qui débutera à 10h22, heure locale (11h22, heure de Paris).

Le premier des deux passages dans Valsequillo, spéciale de 11,91 kilomètres, sera suivi des premiers dans San Mateo (13,86 kilomètres), Tejeda (13,66 kilomètres) et Santa Lucía (12,94 kilomètres), qui seront toutes courues une deuxième fois avant une seule visite dans le 1,53 kilomètre de Las Palmas de Gran Canaria, qui terminera la première journée de course.

Ce premier passage de Valsequillo (ES1) et le second passage de Santa Lucía (ES8) seront diffusés en direct sur Facebook et YouTube