Cette deuxième étape aux Canaries débutera par le premier passage dans la spéciale de Valleseco, sponsorisée par DISA, à partir de 9h56 heure locale (10h56 à Paris et CET). Elle est la plus longue du rallye avec ses 14,17 kilomètres.

L'ES11 (10h29 heure locale) et l'ES17 (15h45) seront retransmises en direct sur externalFacebookhttps://www.facebook.com/FiaEuropeanRallyChampionship/None et externalYouTubehttps://www.youtube.com/user/FIAERCNone alors qu'ERC Radio émettra en direct toute la journée.