Le prometteur estonien Jeets est plein d’espoir en ERC Junior

Gregor Jeets lance cette semaine sa campagne dans le Championnat FIA ERC3 Junior 2020 sur le Rallye de Liepāja, deux ans après avoir troqué ses karts contre des voitures.

Malgré sa réussite en karting, Gregor Jeets a choisi de suivre les traces de son père Raul Jeets, un habitué de l'ERC, en se lançant dans la compétition sur route. Et avec une succession de résultats prometteurs en R2 (maintenant Rally4), il n'a pas regardé derrière lui.

Après ses débuts remarqués au Rallye de Liepāja l'année dernière, Jeets (prononcez Yets) a participé à trois autres manches du Championnat ERC3 Junior et revient cette saison dans la catégorie soutenue par Pirelli avec de grands espoirs de progression, en compagnie de son expérimenté copilote Kuldar Sikk.

“L'année dernière, c'était la première fois que je participais à Liepāja, et je pense qu'il sera beaucoup plus facile d'y rouler cette fois”, dit Jeets, âgé de 19 ans seulement. “Je vais essayer d'augmenter mon rythme palier par palier, mais mon premier objectif est d'obtenir un résultat dans le top 5 de l'ERC3 Junior. Il y aura des pilotes très rapides sur ce rallye, et c'est fantastique. J'espère que le top 3 est également possible dans la catégorie.”

Plus d'ERC dans le viseur

Jeets s'efforce de faire en sorte que son retour en ERC3 Junior à l'occasion du Rallye de Liepāja, au volant d'une Ford Fiesta R2T, ne soit pas un cas isolé. “J'espère que je pourrai participer aux autres épreuves de l'ERC cette année, elles sont inscrites à notre calendrier”, dit-il.

Le point fort de l'ERC

“L'ERC Junior est la meilleure série pour les jeunes pilotes”, estime Jeets Jr. “La liste des pilotes est très rapide, il y en a plein de très bons et c'est la meilleure façon pour eux d'augmenter leur rythme.”

Un autre Jeets au départ

Après avoir marqué des points régulièrement durant deux saisons en ERC, Raul Jeets, également au départ en Lettonie, est bien placé pour guider son adolescent de fils. “C'est toujours bien de participer au même rallye que mon père car, pour moi, il est plus facile de faire les choses à ma façon”, dit celui-ci. “De plus, nous pouvons parfois comparer nos notes de passage et c'est une bonne chose.”

Le saviez-vous ?

En dehors du sport automobile, Jeets Jr, qui a couru en karting au niveau international pendant cinq saisons, a fait partie de l'un des meilleurs groupes de danse folklorique d'Estonie.

