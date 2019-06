Le public aura 33 opportunités de regarder l’ERC en Pologne

Top Racing, partenaire commercial du 76e Rallye PZM de Pologne, a préparé 33 fans zones pour rendre encore plus mémorable l'expérience d'assister à cette manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes du 28 au 30 juin.

En plus d'être comme toutes les autres bien signalées, positionnées de façon à maximiser la sécurité des spectateurs et équipées de toilettes ainsi que d'autres installations utiles, certaines de fan zones proposent un camping et une opportunité de survoler les spéciales par hélicoptère. Une Rally Kids Zone réservée aux enfants sera également située à Mikołajki Arena.

Voici quelques-unes des fan zones recommandées :

Samedi 29 juin

ES Olecko : Zajdy et Rosochackie

ES Paprotki : Górkło

ES Stare Juchy : Dobra Wola

Dimanche 30 juin

ES Gmina Mrągowo : Dłużec et Grabowo

ES Mikołajki Max : Nowe Sady et Cimowo

Cliquez ici pour plus d'information, y compris si vous souhaitez acheter le Rally Pass.

