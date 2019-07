Le Rally di Roma Capitale pourra être suivi en direct sur Facebook et ERC Radio quand débutera la première des 16 spéciales à 09h30, heure locale.

Les reporters d'ERC Radio Julian Porter et Chris Rawes seront en direct de l'arrivée des spéciales, et une diffusion en direct sera proposée sur les spéciales trois, six, dix, 14 et 16.

ERC Radio est disponible sur FIAERC.com ou en téléchargeant l'application ERC. Cliquez ici pour la diffusion sur Facebook Live.

The post Le Rally di Roma Capitale en direct sur Facebook et ERC Radio appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.