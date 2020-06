Le Rally di Roma Capitale sera couru à fond en ERC, même sans la super spéciale d’Ostie

-

Le Rally di Roma Capitale se prépare à fournir encore plus de souvenirs à grande vitesse en ERC, mais cette fois sans la super spéciale d'Ostie.

Ayant fait partie du parcours chronométré depuis 2018, la super spéciale du Lido di Ostia – une station balnéaire située à l'ouest du centre de Rome – a servi de spectacle de clôture à la manche italienne du Championnat d'Europe FIA des Rallyes et mis en vedette le Villaggio dei Motori, mini-salon automobile et attraction de divertissement très appréciée.

Pour 2020, l'organisateur du Rally di Roma Capitale, Motorsport Italia, avait prévu de se rendre à Ostie non pas une mais deux fois avec deux passages dans la super spéciale de 1,20 km, le vendredi 24 juillet et de nouveau le dimanche 26 juillet.

Cependant, les récents développements liés à la pandémie de COVID-19 et plus particulièrement aux rassemblements de masse ont malheureusement obligé Motorsport Italia à ajuster ses plans pour 2020 en retirant Ostie de l'itinéraire chronométré, qui restera toujours supérieur à 200 kilomètres.

Dans une déclaration des organisateurs du Rally di Rome Capitale, on peut lire : "La décision a été prise à la suite des deux documents importants rendus officiels ces derniers jours. D'une part, le décret-loi du 11 juin a confirmé les indications concernant les distanciations sociales et la limitation de la foule sur les événements sportifs de plein air comme le Rally di Roma. D'autre part, la note de l'ACI Sport du 9 juin précise que 'afin de garantir la sécurité nécessaire à la relance du secteur du sport automobile, le protocole général d'encadrement du COVID-19 dans le sport automobile interdit l'organisation de spéciales et de toutes les épreuves qui impliquent nécessairement la présence de beaucoup de monde'."

Alors que des milliers de fans ont afflué à Ostie pour le point culminant du Rally di Roma Capitale ces dernières saisons, Motorsport Italia a concédé qu'il lui aurait été impossible de respecter les limitations actuelles tout en garantissant le niveau de spectacle qui a fait d'Ostie un point fort de l'événement. Pour la même raison, le processus de demande d'un pass spectateur sur la nouvelle plateforme mise en place n'est pas encore actif mais le sera bientôt.

Max Rendina, qui dirige l'équipe d'organisation du Rally di Rome Capitale, a déclaré : "Cela a été une décision difficile mais inévitable. Nous sommes désolés de devoir renoncer à l'un des moments emblématiques du Rally di Roma Capitale à 40 jours de l'événement, mais nous travaillons quand même à en faire un rendez-vous spectaculaire."

En plus de se préparer à accueillir la manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020 du 24 au 26 juillet, le Rally di Roma Capitale devrait constituer la première épreuve de la saison 2020 du Championnat d'Italie des Rallyes (CIR). On peut s'attendre à une forte liste des engagés, avec certains des jeunes talents les plus brillants d'Europe.

