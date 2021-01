“ Depuis que nous avons commencé à penser au Motorsport Village d’Ostie, cet événement a été conçu et développé pour faire participer les spectateurs, les passionnés et toutes les personnes intéressées » , a expliqué Max Rendina. « Nous avons beaucoup d’idées et nous étions prêts l’année dernière. Pour cette année, nous avions également défini une petite exposition sur le front de mer de la ville avec plusieurs activités récréatives, des stands et l’adrénaline du spectacle qu’est le Rally di Roma Capitale. »

« Nous connaissons tous la situation sanitaire actuelle, nationale et internationale. Pour organiser un événement de cette taille, plusieurs mois de planification, de demandes de permis et d’accords sont nécessaires – et dans cette situation incertaine où la loi fixe le rythme des décisions, définir un calendrier précis n’est pas possible. De plus, limiter l’accès ou bloquer complètement l’accès au Motorsport Village dévaloriserait complètement le projet. Le Rally di Roma Capitale ne peut tout simplement pas être présent à Ostie sans l’enthousiasme et la passion des fans. »