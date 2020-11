Le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2020 sera décidé la semaine prochaine au Rally Islas Canarias, après la confirmation que la finale de la saison prévue, le Rallye de Spa, n’aura pas lieu cette année.

Il a été convenu par la bourgmestre de Spa, Sophie Delettre, et le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, que malgré les efforts importants de DG Sport, l’organisation de l’événement dans le contexte actuel de Covid-19 ne pouvait se justifier. La décision fait suite à une évaluation de la situation sanitaire en Belgique et de la capacité à mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires.

“Malgré l’excellent travail et tout le professionnalisme de DG Sport, je me suis trouvée dans l’obligation de demander le report du Rallye de Spa”, a déclaré Sophie Delettre, également maire de Spa. “La crise sanitaire que nous connaissons actuellement, avec les dangers qu’elle représente, m’incite à une extrême prudence. Je suis profondément attristée par cette situation qui affecte toutes nos activités. Le tourisme, la culture et le sport automobile font partie de l’ADN de Spa, et j’espère de tout cœur que nous pourrons reprendre notre vie en toute sérénité après cette deuxième vague de l’épidémie.”

Christian Jupsin de DG Sport, organisateur du Rallye de Spa, a déclaré : “C’est avec une grande déception que nous sommes obligés, comme en mars dernier, de reporter une nouvelle fois le Rallye de Spa. Tout avait été mis en œuvre pour en faire une édition spectaculaire, et je tiens à profiter de l’occasion pour saluer notre équipe. Je tiens également à remercier la ville de Spa et les autres municipalités et organisations pour le soutien et la confiance qu’elles nous ont accordés. Il ne nous reste plus qu’à tourner les pages de cette année difficile, en gardant toute notre énergie pour rebondir et offrir un rendez-vous encore plus séduisant en 2021.”

Le coordinateur de l’ERC, Jean-Baptiste Ley, a déclaré : “Nous sommes solidaires de DG Sport en acceptant qu’il n’y ait pas d’autre choix que de reporter le déroulement prévu du Rallye de Spa de cette année à 2021. Christian Jupsin et son équipe de DG Sport ont fait tout leur possible pour que le Rallye de Spa reste au calendrier 2020, mais la santé et la sécurité de tous doivent rester la priorité.”

“Si nous partageons le sentiment de déception et les difficultés que cette décision entraîne, nous devons réfléchir à ce qui a été réalisé en 2020 en termes de ce qui aura été un calendrier de cinq épreuves en ces temps difficiles et sans précédent. Notre gratitude va à tous ceux qui ont rendu cela possible, en particulier la Commission des Rallyes de la FIA. Les pensées de la famille ERC sont avec toutes les personnes qui souffrent à cause de la Covid-19.”

Le Rally Islas Canarias se déroule du 26 au 28 novembre et fait suite à des événements en Italie (Rally di Roma Capitale), en Lettonie (Rallye de Liepāja), au Portugal (Rallye de Fafe Montelongo) et en Hongrie (Rallye de Hongrie). Sur les 70 équipages engagés dans la section internationale du Rally Islas Canarias, 46 sont inscrits en ERC, ce qui souligne le succès et la popularité continus du championnat.

