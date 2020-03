Le Rally Islas Canarias conclura la saison ERC 2020

Le Rally Islas Canarias accueillera la dernière manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020 du 3 au 5 décembre** en raison des restrictions gouvernementales résultant de la pandémie de coronavirus et empêchant que l'épreuve se déroule du 7 au 9 mai comme prévu initialement.

Dans une situation extrêmement compliquée et en constante évolution, la santé et la sécurité restent les priorités absolues et les pensées de toute la famille de l'ERC vont vers les personnes qui connaissent actuellement de grandes difficultés et souffrances.

Cependant, l'importance de conserver un calendrier de huit manches, non seulement pour tous ceux qui dépendent de l'organisation des rallyes mais pour toutes les entreprises des localités concernées qui accueillent lesdits rallyes, est aussi reconnue.

Par conséquent, Eurosport Events, promoteur de l'ERC, a travaillé en étroite relation avec l'équipe organisatrice du Rally Islas Canarias, le Club Deportivo Todo Sport, le gouvernement et les municipalités de Grande Canarie, la fédération espagnole RFEDA et la FIA pour trouver une nouvelle date qui devait tenir compte également des besoins des championnats locaux et nationaux dont fait aussi partie l'épreuve insulaire.

Comme le Rally Hungary, qui devait être initialement la manche de clôture du 6 au 8 novembre mais devient donc l'avant-dernière, le Rally Islas Canarias est une épreuve très bien organisée et promotionnée. Ce sera une manche plus que convaincante pour finir le championnat 2020.

“Clairement, reporter et reprogrammer des événements entraîne des bouleversements et n'est pas le travail d'un instant. En surveillant la situation en permanence avec tous les organisateurs qui rendent possible le Rally Islas Canarias, nous avons pu obtenir une autre date et maintenir le calendrier prévu de huit manches. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à y parvenir, y compris les promoteurs des autres rendez-vous de l'ERC concernés par le changement de dates”, dit Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC.

“Nous sommes évidemment conscients du fait que le retard du début de la saison entraîne des compromis et des difficultés considérables, mais nous continuons à nous féliciter du soutien et de coopération de nos pilotes, de nos équipes et de nos partenaires. Les préparatifs des prochains rendez-vous battent leur plein et nous attendons avec impatience le début d'une nouvelle saison ERC riche en action et hautement compétitive.”

Germán Morales, président du comité d'organisation de ce Rally Islas Canarias, déclare : “Il va sans dire que cette situation n'était pas prévue dans nos plans, mais pendant cette période, nous avons eu le soutien et la compréhension totale d'Eurosport Events, de la FIA et de la RFEDA. Le respect de la date aurait pu nous conduire, très probablement, à une annulation précipitée aux conséquences incertaines. Ce nouveau créneau du calendrier nous permet de travailler avec tout l'enthousiasme et avec l'honneur supplémentaire d'être le rallye qui décidera de la saison 2020, en accueillant également la cérémonie de remise des prix. Le mois de décembre nous permettra de mieux faire connaître notre archipel, nos paysages et notre climat.”

Le lancement de la saison ERC est maintenu prévu au Rally Liepāja, du 29 au 31 mai.

Calendrier ERC 2020 mis à jour (sous réserve d'approbation par la FIA) :

Manche 1 : Rally Liepāja (terre), 29-31 mai

Manche 2 : 77e Rally Poland (terre), 26-28 juin

Manche 3 : Rally di Roma Capitale (asphalte), 24-26 juillet

Manche 4 : Barum Czech Rally Zlín (asphalte), 28-30 août

Manche 5 : Azores Rallye (terre), 17-19 septembre**

Manche 6 : Cyprus Rally (terre), 16-18 octobre**

Manche 7 : Rally Hungary (asphalte), 6-8 novembre

Manche 8 : Rally Islas Canarias (asphalte), 3-5 décembre**

**Date sous réserve de validation par la FIA

The post Le Rally Islas Canarias conclura la saison ERC 2020 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.