Le Rally Liepaja d’ERC est unique

La manche lettone de l'ERC, le Rally Liepāja, sera le seul rallye à avoir lieu dans ce pays cette année, ce qui rend l'événement encore plus important.

Des températures inhabituellement douces ont mené à l'annulation des deux événements hivernaux de la Lettonie, le Rally Alūksne et le Rally Sarma. Par conséquent, le championnat national n'est composé que du Rally Liepāja d'ERC dans la région de Courlande à l'ouest de la capitale Riga, ainsi que de deux autres en Estonie et un en Lituanie.



Organisé sur des spéciales terre à haute vitesse entre les villes de Liepāja et de Talsi du 29 au 31 mai, le Rally Liepāja est la troisième manche de la saison en FIA European Rally Championship. Il fait également partie du FIA Baltic Rally Trophy et de la Latvian Rallysprint Cup, tandis que le rallye de régularité Youngtimer Rally Liepāja aura également lieu en marge de celui d'ERC.

