Le Rally Liepaja en direct sur Facebook et ERC Radio

Le Rally Liepāja sera en direct sur Facebook et sur ERC Radio aujourd'hui. Les commentateurs radio de l'ERC, Julien Porter et Chris Rawes, seront sur l'arrivée de toutes les spéciales et offriront leurs traditionnelles analyses d'experts.

De leur côté, les ES1 et ES4 seront en direct sur la page officielle Facebook de l'ERC de 11h00 CET à 15h15 CET, respectivement.

