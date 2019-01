Le Rally Team Spain poursuit son alliance avec l’ERC en 2019

La fédération espagnole RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo) va poursuivre son alliance avec le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 3019 avec la confirmation de l'engagement d'Efrén Llarena dans la catégorie ERC3 Junior.

Sous les couleurs du Rally Team Spain, Llarena disputera le championnat soutenu par Pirelli, et réservé aux pilotes âgés de moins de 27 ans (au 1er janvier 2019) pilotant des voitures de type R2 en pneus Pirelli. Ce immense talent de 23 ans disposera d'une PEUGEOT 208 R2 avec sa copilote Sara Fernández et sera l'un des pilotes à suivre dans la course au titre qui se déroulera sur six rendez-vous asphalte et terre.

Durant sa première saison au niveau international en 2018, en tant que champion d'Espagne Beca Júnior R2, Llarena a fait mentir son manque d'expérience des épreuves pour finir troisième de l'ERC Junior. Il va maintenant se servir des connaissances acquises pour viser la couronne et la récompense prévue par le promoteur du championnat Eurosport Events : deux manches de l'ERC 2020 avec une ŠKODA Fabia R5 de Motorsport Italia.

“Un grand merci à la Real Federación Española de Automovilismo”, a dit Llarena. “Je reçois un soutien incroyable depuis que j'ai commencé à courir l'année dernière avec le Rally Team Spain. Pour tout jeune pilote comme moi, c'est un rêve de voir comment nous sommes soutenus en Espagne. Je me sens très chanceux car ils me font encore confiance pour essayer de gagner le titre ERC Junior cette année. Cela va être, sans aucun doute, mon objectif principal. Je suis convaincu que si nous avons de la réussite, nous pouvons très bien faire.”

Llarena est resté en lice pour le titre ERC Junior Under 27 jusqu'à l'avant-dernière manche en 2018, avec trois podiums dans la catégorie aux Açores, en Italie et en Pologne. Le jeune pilote – qui est aussi un mécanicien très doué – admet que sans le soutien de la RFEDA, il n'aurait jamais eu les moyens pour se battre en dehors de son pays.

Manuel Aviñó, le président de la RFEDA, a déclaré : “J'ai confiance en Efrén et Sara. Je suis sûr qu'ils vont avoir une saison très fructueuse cette année en Championnat ERC3 Junior.”

Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC, a ajouté :“Nous nous réjouissons qu'Efrén continue en ERC Junior avec le soutien du Rally Team Spain. Il a pleinement tiré avantage de la chance qui lui a été offerte par la FREDA en 2018 et il va maintenant avoir une nouvelle opportunité hautement méritée d'améliorer encore son expérience de la compétition internationale et de faire étalage de ses talents évidents.”

L'ERC3 Junior soutenu par Pirelli – nouveau nom de l'ERC Junior Under 27 – comprend donc six manches, trois sur asphalte et trois sur terre, les quatre meilleurs résultats étant pris en compte.

