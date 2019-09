Le Rallye de Chypre en direct sur ERC Radio et Facebook ce samedi

ERC Radio retransmettra le Rallye de Chypre en direct et en continu ce samedi, avec Julian Porter et Chris Rawes pour commenter la course et recueillir des réactions sur cette manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Ce duo d'experts hautement respecté débutera sa couverture de la première étape à 09h30, heure locale (08h30 CET), et sera en direct à l'arrivée de toutes les spéciales du jour.

En plus de cette retransmission par ERC Radio, les troisième et cinquième spéciales seront diffusées en direct via la page Facebook officielle du championnat.

