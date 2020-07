Le Rallye de Hongrie ajouté au calendrier FIA ERC Junior

-

Le Rallye de Hongrie a été ajouté aux calendriers du Championnat Junior FIA ERC1 et du Championnat junior FIA ERC3 pour 2020, et accueillera l'avant-dernière manche de ces deux compétitions du 6 au 8 novembre.

Basé dans la ville de Nyíregyháza, dans le nord-est du pays, le Rallye de Hongrie remplace le 50e Barum Czech Rally Zlín, reporté, dans les calendriers ERC1 et ERC3 Junior.

L'inclusion du Rallye de Hongrie signifie que les deux championnats de jeunes pilotes seront disputés sur cinq manches, même si les quatre meilleurs résultats seront pris en compte. Trois manches se dérouleront sur l'asphalte et deux sur terre.

Le Rallye de Hongrie a intégré le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA pour la première fois en 2019, lorsqu'il a accueilli le joli trio de champions ERC3 Junior composé de Chris Ingram, Alexey Lukyanuk et Łukasz Habaj.

Avec ses spéciales sur des routes de campagne goudronnées, ainsi que d'autres à direction du public sur la piste de rallycross de Rabócsiring et dans les rues de la ville hôte Nyíregyháza, le Rallye de Hongrie propose un défi passionnant aux pilotes de l'ERC dont les nouvelles recrues de l'ERC1 Junior, Erik Cais et Callum Devine, qui étaient déjà en action là-bas la saison dernière.

Jean-Baptiste Ley, le coordinateur de l'ERC, a déclaré : “Nous sommes heureux de confirmer l'inclusion du Rallye de Hongrie dans les calendriers FIA ERC1 Junior et FIA ERC3 Junior, rétablissant les deux à cinq épreuves mais avec la possibilité pour les pilotes de décompter un résultat. Nous entretenons un partenariat solide avec le promoteur du Rallye de Hongrie, Truck Race Promotion Kft, et nous avons toute confiance en lui et en l'ASN de Hongrie, la MNASZ, afin d'organiser un événement de premier ordre pour nos jeunes pilotes en herbe et leurs équipes.”

Tamás Őry, le promoteur du Rallye de Hongrie, a déclaré : “L'année dernière, il y a eu une saison terriblement excitante dans la catégorie ERC Junior. Je suppose que nous nous souvenons tous de la bataille épique dans laquelle Chris Ingram a perdu pour seulement deux points et 0.3 seconde contre Filip Mareš. J'ai donc décidé, après l'annulation du Barum Czech Rally Zlín, que ce serait une excellente idée d'amener les catégories ERC Junior au Rallye de Hongrie. Nous voulions déjà le faire l'année dernière, mais il n'y avait alors aucune chance. Mais cette fois, le promoteur international Eurosport Events était ouvert à la coopération. De notre point de vue, je pense que c'est un énorme succès que nous puissions amener un autre championnat de haut niveau en Hongrie, en nous concentrant sur la formation de la prochaine génération de pilotes de rallye."

Calendrier FIA ERC1 Junior et FIA ERC3 Junior révisé pour 2020Rally di Roma Capitale (asphalte), 24-26 juillet

Rallye de Liepāja (Lettonie, terre), 14-16 août

Rallye des Açores (terre), 17-19 septembre

Rallye de Hongrie (asphalte), 6-8 novembre

Rally Islas Canarias (asphalte), 26-28 novembre

Rappel concernant le Championnat FIA ERC1 Junior : les pilotes âgés de 28 ans et moins au 1er janvier 2020, et disposant d'une voiture de la réglementation Rally2 sont éligibles – à condition de s'inscrire, bien sûr.

Rappel concernant le Championnat Junior FIA ERC3 : destiné aux pilotes âgés de 27 ans et moins au 1er janvier 2020, en Rally4 et Rally5 avec des pneus Pirelli.

