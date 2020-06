Le Rallye de Liepaja ERC et WRC Promoter concluent leurs discussions sur une double affiche ERC/WRC

-

RA Events et WRC Promoter ont mis un terme à leurs discussions sur la possible inclusion du Rallye de Liepāja au calendrier du Championnat du Monde FIA des Rallyes 2020 en parallèle de l'actuel rendez-vous du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

S'il y avait un intérêt de la part des deux parties et le soutien d'Eurosport Events, promoteur de l'ERC, pour un rallye combiné, RA Events va désormais se concentrer pour faire de ce qui est la deuxième manche prévue de la saison ERC un immense succès.

ERC Plus que dix jours à attendre pour le Junior ERC Marczyk HIER À 04:00

“Premièrement, nous remercions WRC Promoter pour avoir reconnu le Rallye ERC de Liepāja comme un événement valant d'être inclus dans le WRC. C'est un fabuleuse reconnaissance de tout le travail que nous avons effectué depuis 2012, quand nous avons lancé la préparation du Rallye de Liepāja pour 2013. Nous remercions aussi la FIA et Eurosport Events pour leur assistance”, commente Raimonds Strokšs, directeur de RA Events.

“Ces quelques derniers jours, nous avons fait un travail énorme. Nous avons montré à WRC Promoter que nous et toute la Lettonie n'avions pas peur de travailler dur et d'accepter un défi aussi relevé que l'organisation d'un rendez-vous du WRC en très peu de temps. Cependant, pour des raisons diverses, il a été convenu que le Rallye ERC de Liepāja ne serait pas un ajout au calendrier révisé du WRC cette année.”

“Nous voulons remercier le gouvernement de Lettonie, notre ville hôte, nos partenaires, les médias et tous les passionnés de rallye pour la confiance qu'ils ont montré et le soutien qu'ils ont apporté. Nous devons nous souvenir que la Lettonie et le Rallye ERC de Liepāja se sont vus offrir une opportunité unique. Nous n'étions qu'à un pas de trouver un accord pour accueillir le premier rallye du WRC dans les pays baltes, et devons encore déterminer à quelles opportunités cela pourrait mener dans l'avenir.”

“Mais ces dernières semaines, nous n'avons jamais cessé de travailler pour préparer la seconde manche de la saison FIA ERC et nous sommes impatients de vivre une autre édition à succès de notre rallye, ce qui a toujours été notre objectif.”



Le Rallye de Liepāja est composé de spéciales rapides sue terre autour des villes de Tassi et Liepāja. Pour plus d'information sur le Rallye de Liepāja, y compris les conditions d'engagement et les règlements, rendez-vous sur :http://2020.lvrally.com/eng/documents

The post Le Rallye de Liepaja ERC et WRC Promoter concluent leurs discussions sur une double affiche ERC/WRC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC “On ne peut pas faire sans vous” : Regner explique l’appel aux dons du Barum Czech Rally Zlín en ERC HIER À 13:45