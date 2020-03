Le Rallye des Açores ERC est reprogrammé du 17 au 19 septembre 2020*

Le 55e Rallye des Açores a été reporté en raison de la vaste épidémie de coronavirus. Initialement prévue du 26 au 28 mars comme manche d'ouverture du Championnat d'Europe des Rallyes 2020 de la FIA, l'épreuve se déroulera désormais du 17 au 19 septembre et constituera la sixième manche de la saison.

Pour permettre aux pilotes et aux équipes de participer au Rallye des Açores et au Cyprus Rallye qui suivra, le Cyprus Rallye sera déplacé du week-end du 9 au 11 octobre à celui du 16 au 18 octobre. Ces deux changements de date sont soumis à la validation de la FIA.



La situation, en constante évolution et extrêmement difficile, a été suivie de près pendant plusieurs semaines.



Tout au long de cette période, les organisateurs, les promoteurs, les organismes directeurs et les services gouvernementaux impliqués dans le déroulement du 55e Rallye des Açores ont engagé un dialogue régulier afin de déterminer la meilleure ligne de conduite à adopter dans l'intérêt de toutes les parties prenantes et de la communauté au sens large.



Si l'on espérait qu'un report ne serait pas nécessaire, les préoccupations croissantes en matière de santé et la restriction des déplacements dans certains pays ont prouvé le contraire.



Toutes les personnes liées à l'organisation du Rallye des Açores et à la promotion de l'ERC sont conscientes que des personnes ont perdu la vie et nos pensées vont à toutes celles et ceux touchés par cette situation. Si les inconvénients et les difficultés que le report a entraînés sont reconnus, la décision de reporter a été prise uniquement pour des raisons de santé et de bien-être, pour lesquelles il n'y a pas de compromis possible.



De plus amples détails sur le Rallye des Açores reporté seront fournis en temps utile, tandis que la saison 2020 de l'ERC doit maintenant commencer avec le Rallye des îles Canaries du 7 au 9 mai.

