-

L'organisateur de l'événement, Grupo Desportivo Comercial, a annoncé que l'édition 2020 du rallye des Açores, le 55e Rallye des Açores, a été reportée à 2021.

La décision difficile de reporter l'épreuve est due au manque de ressources humaines et matérielles pour garantir qu'il se déroule sans la présence de spectateurs.



Cela pourrait compromettre la sécurité des participants et des parties prenantes de ce qui constitue le plus grand événement de promotion de la région, ainsi que la santé publique des Açores, dont nous affirmons dès la première heure qu'elle nous tient à cœur sans aucune concession.



Le Grupo Desportivo Comercial et Eurosport Events, promoteur du championnat européen des rallyes de la FIA, travaillent déjà à l'inclusion du rallye des Açores dans le calendrier sportif du championnat européen des rallyes de la FIA, l'ERC, en 2021, conformément à l'accord qui assure le rallye jusqu'en 2022 dans cette prestigieuse compétition internationale.



Le Grupo Desportivo Comercial regrette profondément le report du rallye, partageant la déception de ses affiliés et des amateurs de sport automobile, en particulier, et des Açores en général, certains qu'ils comprendront la décision prise maintenant.



Eurosport Events s'attache maintenant à conclure les discussions avec l'organisateur du Rallye Fafe Montelongo et l'ASN portugaise, FPAK, dans l'espoir qu'un accord puisse être conclu pour que cet événement rejoigne le calendrier FIA ERC 2020.



Des discussions entre Eurosport Events et l'organisateur du Rallye Fafe Montelongo étaient déjà en cours sur l'inclusion éventuelle de l'épreuve au calendrier 2020 comme épreuve supplémentaire plutôt que comme remplacement du Rallye des Açores.

ERC Le bonheur, simple comme une arrivée en ERC pour Fuentes IL Y A 12 HEURES

The post Le Rallye des Açores ERC n’aura pas lieu en 2020 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Gryazin dans “Eye of the Expert” de l’ERC IL Y A UN JOUR