Le Rally di Roma Capitale d’Albert von Thurn und Taxis s’est terminé avant même d’avoir commencé, suite à un accident survenu ce matin lors des essais.

L’Allemand, qui vit à Rome, et son copilote Bernhard Ettel n’ont pas été blessés, mais leur Škoda Fabia Rally2 Evo a subi des dommages irréparables.

Ils ne seront donc pas au départ de la spéciale qui lancera cette manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, ce soir dans la capitale italienne.

ERC Solans montre sa vitesse sur asphalte en ERC IL Y A UNE HEURE

« Le premier passage a été très propre, nous avions une marge de progression surtout dans la portion rapide », a déclaré Von Thurn und Taxis. « En arrivant dans le virage rapide à gauche, le deuxième virage de cette portion rapide, je pensais qu’il serait possible d’y rouler vite, mais j’ai freiné un peu et ensuite nous avons touché l’intérieur de la bordure. On a eu un peu de survirage et on a manqué d’espace, car le virage continue et nous sommes allés un peu large. C’était la fin, on a dévalé la colline. »

« La voiture a fini assez loin dans les buissons et je suis très heureux que rien [de grave] ne soit arrivé parce qu’on a eu l’impression de faire des tonneaux dans la forêt pendant un bon moment. Je m’attendais à un impact majeur, mais heureusement, ce n’est pas arrivé, la voiture s’est juste arrêtée – mais elle n’a pas l’air bien du tout, malheureusement. »

« C’était déjà notre rallye, le premier passage en Essais Libres était déjà le Rally di Roma Capitale pour moi, [mais] c’est comme ça. »

ERC Bonato peut supporter la chaleur en ERC IL Y A UNE HEURE