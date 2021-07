Ole Christian Veiby s’attend à un parcours difficile lors de la deuxième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021, en Lettonie, cette semaine.

Âgé de 25 ans, Veiby a de l’expérience au niveau mondial et européen, mais il s’attaque aux spéciales rapides du Rallye de Liepāja pour la première fois – face à une adversité qu’il juge « très relevée ».



« Le niveau de compétition est très élevé, il y a beaucoup de pilotes rapides et très expérimentés sur ce terrain », a déclaré Veiby, membre du programme Hyundai Junior Driver.« C’est sûr, ça ne va pas être une promenade de santé, nous devrons travailler très dur pour obtenir un bon résultat. L’objectif est toujours de gagner, mais il est certain que ce ne sera pas facile. C’est un tout nouveau rallye pour moi, mais quand même, un podium au moins devrait être possible. Je vais essayer. »



En plus d’une journée d’essais, Veiby a passé du temps à regarder des vidéos embarquées et a comparé ce qu’il a vu jusqu’à présent aux spéciales d’Estonie et de Pologne.



Il va participer au Rallye de Liepāja sur ne Hyundai i20 R5 de Printsport. L’équipe finlandaise s’est imposée avec lui dans la catégorie WRC2 au Rallye de Pologne en 2017, tandis qu’il a terminé la saison 2020 de WRC2 à la quatrième place du classement général avec Hyundai Motorsport N.



Photo :Hyundai Motorsport

