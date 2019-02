Le Rallye ERC des Açores dévoile son itinéraire

L'itinéraire du Rallye des Açores, manche d'ouverture de la saison 2019 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, a été publié. S'il conserve une structure similaire à celle des années précédentes, un certain nombre de changements a été apporté pour l'édition qui aura lieu le mois prochain.

Après la séance d'essais officielle du lundi 28 mars, reconnaissances et vérifications techniques se dérouleront mardi et mercredi avant le populaire City Show, mercredi soir sur l'avenue principale de Ponta Delgada, doté d'une disposition modifiée et plus attractive.

Remédios sera une nouvelle fois le théâtre de la Spéciale de Qualification le jeudi matin, avant la spéciale de Coroa da Mata qui marquera le vrai départ du rallye l'après-midi. Celle-ci fait son retour en 2019, dans une version légèrement rallongée jusqu'à 11,10 kilomètres.

La nouvelle seconde spéciale part de Mediana et se termine à Remédios, reprenant diverses parties de l'ancienne Soluções M. La troisième est la célèbre super spéciale de Grupo Marques, qui connaît quelques petits changements cette année.

Une Pico da Pedra plus longue, avec 10,90 kilomètres, ouvrira la journée du vendredi 22 mars, mais avec moins d'asphalte qu'auparavant. La mythique Sete Cidades suivra et promet d'être plus spectaculaire que les années précédentes. Le parcours modifié sera aussi moins exigeant pour les voitures à deux roues motrices seulement.

La nouvelle Vista do Rei viendra ensuite. Convenant elle aussi mieux aux deux roues motrices, elle démarre de Vista do Rei et inclut une portion de l'ancienne Feteiras mais dans la direction opposée.

Après un deuxième passage l'après-midi dans les trois spéciales de la matinée, la journée s'achèvera par un retour dans la super spéciale de Grupo Marques.

Le rallye se rendra dans l'ancienne partie géologique de São Miguel, dans la municipalité des montagnes de Nordeste, le dimanche. Après un passage dans une version rallongée de Graminhais, l'emblématique Tronqueira demeurera inchangée.

Une unique visite à Vila Franca São Bras, qui a été modifiée pour compter moins de goudron, complétera la boucle matinale, alors que celle de l'après-midi, plus courte, sera constituée d'un passage dans Graminhais et Tronqueira.

Plus de détails seront révélés durant la présentation officielle du rallye, le 26 février. Cliquez ici pour voir l'itinéraire.

