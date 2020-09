Eurosport Events, promoteur du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, est heureux d’accueillir pour la première fois le Rallye Fafe Montelongo dans la famille de l’ERC.

Couru sur des spéciales entièrement asphaltées autour de la municipalité de Fafe, au nord du Portugal, le Rallye Fafe Montelongo devrait accueillir la troisième manche de la saison ERC 2020 du 2 au 4 octobre, après approbation de la FIA.

ERC De grands noms convaincus du talent de Solberg après ses succès en ERC HIER À 10:00

Faisant partie du Campeonato Portugal de Ralis Clássicos et du Campeonato Norte Ralis, le Rallye Fafe Montelongo se caractérise par un mélange de portions rapides et de virages serrés en épingle à cheveux sur des routes goudronnées lisses et ondulantes.

L’événement est basé à Fafe, une ville au riche patrimoine de rallye. Le quartier général est situé dans le Pavilhão Multiusos, et le parc d’assistance se trouve dans le Parque da Cidade tout proche. Les spectateurs n’auront pas accès au parc d’assistance, tandis que les spéciales se dérouleront à huis clos, conformément aux protocoles locaux mis en place face à la pandémie de COVID-19.

Fafe est située à 70 kilomètres de l’aéroport de Porto Francisco Sá Carneiro et à 15 kilomètres de Guimarães, qui fut l’une des villes hôtes de l’Euro 2004 de football.

Une inclusion qui récompense un intérêt de longue date

L’arrivée du Rallye Fafe Montelongo au calendrier de l’ERC pour 2020 est l’aboutissement des discussions entre Eurosport Events et l’organisateur du Rallye Fafe Montelongo sur l’éventuelle inclusion de l’épreuve en 2020 comme épreuve supplémentaire plutôt que comme manche de remplacement du Rallye des Açores. Mais suite à la confirmation que le 55e Rallye des Açores ne se déroulera pas en 2020, ces discussions se sont accélérées et un accord a désormais été conclu pour que l’épreuve accueille la troisième manche de la saison.

Jean-Baptiste Ley, le coordinateur de l’ERC, a déclaré : “Nous sommes ravis que l’intérêt et l’enthousiasme de l’équipe organisatrice du Rallye Fafe Montelongo aient permis à l’épreuve de s’élever pour la première fois au rang de manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA. Le club organisateur, Demoporto, et la FPAK, l’ASN portugaise, travaillent d’arrache-pied pour mettre en place toutes les mesures, y compris le strict protocole COVID-19, afin d’offrir un événement qui réponde aux exigences spécifiées par Eurosport Events et la FIA. Nous sommes impatients de travailler avec un partenaire proactif pour organiser un rallye digne du statut de l’ERC. L’accord est d’une durée d’un an, mais toutes les parties sont ouvertes à l’extension de ce partenariat dans les années à venir.”

Parcídio Summavielle, maire adjoint de Fafe, a déclaré : “C’est un fait extraordinaire pour nous d’avoir un rallye inscrit au Championnat d’Europe. Nous n’avons jamais renoncé à présenter une solution. Il sera très important que le public nous aide, étant donné les circonstances que nous vivons. Il est essentiel qu’il n’y ait pas de rassemblement et nous serons très stricts dans le respect des règles de la Direction générale de la santé. Nous avons besoin de l’aide du public pour que tout se passe bien, nous ne voulons pas être un mauvais exemple.”

Ni Amorim, président de la FPAK, a déclaré : “Après l’annonce du retour de la Formule 1 au Portugal, c’est un autre grand moment qui me rend vraiment heureux et, en même temps, fier de l’esprit que nous, Portugais, mettons dans tout ce en quoi nous croyons. Cette réalisation est le résultat du travail accompli au cours de l’année écoulée. Avec l’annulation du Rallye des Açores pour 2020, il devient encore plus important pour nous d’avoir cet événement et d’avoir le Portugal dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.”

Carlos Cruz, membre du club organisateur Demoporto et membre du comité d’organisation, a déclaré : “Que le Rallye Fafe Montelongo soit inscrit au calendrier du Championnat d’Europe est l’aboutissement d’un vieux désir qui a été proche de se réaliser en 2019 et qui se concrétise maintenant. C’est aussi un atout et une reconnaissance pour les habitants de Fafe et sa mairie, pour tout ce qu’elles ont fait en faveur des rallyes et de la région.”

Règlements supplémentaires, formulaires d’inscription, cartes du parcours et tout autre détail seront publiés sur le site internet du Rallye Fafe Montelongo, qui sera bientôt disponible à l’adresse suivante : https://rallyfafemontelongo.com

ERC Petter Solberg : l’ERC est bien niveau télé et pour les jeunes qui veulent se faire un nom 02/09/2020 À 04:00