Le Rallye FIA ERC de Pologne en quête d’une nouvelle date

Des discussions sont en cours pour reprogrammer le 77e Rallye de Pologne à une date ultérieure de la saison 2020 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

La date initiale du week-end des 26-28 juin tombant dans la période des restrictions gouvernementales imposées en raison de la pandémie de coronavirus, la Fédération polonaise automobile et motocycliste (PZM), organisatrice de l'événement, n'a eu d'autre choix que d'annoncer son report.

La PZM travaille maintenant en partenariat avec Eurosport Events, promoteur de l'ERC, et la FIA, le corps dirigeant, pour tenter de trouver une nouvelle date dans le calendrier, avec l'intention de faire une annonce avant la fin du mois de mai.

L'espoir est qu'une grande partie de la planification extensive entreprise pour la date initiale de juin sera transférable à un créneau disponible du calendrier révisé, le rallye devant de nouveau être basé à Mikołajki dans la pittoresque région des lacs de Mazurie où il se tient depuis 2005.

Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l'ERC, a déclaré : "La nécessité d'une date de remplacement pour le Rallye de Pologne est le résultat direct de la pandémie de coronavirus, et toutes nos pensées vont aux personnes dont les proches sont décédés ou sont tombés malades en raison du COVID-19. Nous sommes également plus que conscients que de nombreux emplois ont été perdus et que les gens se trouvent dans des situations très difficiles. Pour cette raison, il est d'une importance vitale que tous les conseils officiels soient respectés."

"Nous sommes en discussion avec la PZM et la FIA pour finaliser une date de remplacement pour le 77e Rallye de Pologne. Une fois que toutes les dispositions seront en place et quand il sera approprié de le faire, nous ferons une nouvelle annonce concernant le report de la date de l'événement. D'ici là, nous remercions tous les pilotes, les équipes, le public et les parties prenantes pour leur soutien continu et leur patience. Et nous demandons instamment à chacun de rester à la maison en toute sécurité."

Krzysztof Maciejewski, le directeur du 77e Rallye de Pologne, a déclaré : "Nos préparatifs pour le rallye sont bien avancés, en pratique nous sommes prêts. Avant l'introduction des restrictions liées à la pandémie de coronavirus, nous avons effectué presque tout le travail de terrain, et nous étions même en avance sur le calendrier. Malheureusement, les derniers jours n'ont pas apporté d'informations optimistes, les restrictions d'entrée dans le pays ont été étendues, les hôtels et les transports aériens ne fonctionnent pas. Nous devons respecter les restrictions, en espérant que le respect de celles-ci améliorera la situation épidémiologique dans un avenir proche. Nous avons décidé de reporter la date de notre rallye car, à ce stade, cela semble être la seule solution logique. Nous espérons évidemment que les conditions pour courir le 77e Rallye de Pologne seront réunies cette saison. Merci à tous ceux qui ont consacré leur temps et leurs efforts à la préparation de l'événement, j'espère que nous nous retrouverons à Mikołajki cette année."

