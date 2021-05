Le Rallye Team Spain, programme de développement des talents de l’ASN Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), soutient un impressionnant quatuor dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

En plus de poursuivre son alliance à long terme avec Efrén Llarena et le membre de l’équipe arrivé pour la saison 2020, Pep Bassas, Le Rallye Team Spain étend sa participation en ERC, qui a débuté en 2018, en aidant deux autres jeunes stars, Nil Solans et Alejandro Cachón.

José Vicente Medina, le manager du Rallye Team Spain, explique : « Clairement, l’ERC est l’un des championnats de rallye les plus importants au monde. Depuis le début de ce projet, Le Rallye Team Spain s’y est pleinement engagé avec des succès majeurs obtenus au cours des deux dernières années. En tant qu’équipe nationale, nous sommes très fiers de pouvoir aligner quatre paires pilote/copilote qui se battront cette saison pour les titres ERC1, ERC3 et ERC3 Junior. Bien sûr, nous essaierons également de remporter le classement Teams du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA pour la deuxième année consécutive. »

Il poursuit : « La fédération espagnole du sport automobile et le Conseil des Sports national, principaux soutiens des activités du Rallye Team Spain, font de leur mieux et poussent beaucoup pour promouvoir les jeunes talents autant que possible. Nous sommes sûrs que chaque athlète espagnol qui va représenter notre équipe et notre pays sur les manches de l’ERC pendant la saison mérite tous les efforts faits pour lui et pour sa carrière en sport automobile. »

Jean-Baptiste Ley d’Eurosport Events coordinateur de l’ERC, a déclaré : « L’initiative Rallye Team Spain de la RFEDA est l’exemple ultime d’une ASN développant et délivrant une initiative qui aide les jeunes talents à passer du niveau national au niveau international et mérite d’être largement saluée. Mais le soutien ne s’arrête pas après la première année, la RFEDA continuant à faire de grands efforts pour rester aux côtés des pilotes qu’elle a aidés à intégrer l’ERC en premier lieu. La RFEDA est un partenaire extrêmement enthousiaste et dévoué et nous sommes fiers de notre association qui a débuté en 2017. »

Cachón suit les étoiles montantes Llarena et Bassas

Comme Efrén Llarena et Pep Bassas avant lui, Alejandro Cachón, 21 ans, accède au Championnat FIA ERC3 Junior, sa récompense pour avoir remporté le titre Beca Júnior R2 en Espagne la saison dernière. Avec Alejandro López comme co-pilote, Cachón sera également éligible pour les points ERC3. Après que Llarena ait remporté le titre ERC3 Junior en 2019 et que Bassas se soit classé deuxième la saison dernière, les progrès de Cachón dans sa Peugeot 208 Rally4, équipée de Pirelli et gérée par RaceSeven, seront suivis avec attention alors qu’il entame sa première saison de compétition internationale.

Le double programme de Bassas va faire plus de bruit

Pep Bassas, 27 ans, s’apprête à réaliser un doublé en 2021 avec The Racing Factory en s’alignant sur un double programme dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA et la Peugeot Rally Cup Ibérica avec l’équipe portugaise. Après avoir affronté Ken Torn pour les titres ERC3/ERC3 Junior lors de sa première saison de compétition internationale en 2020, Bassas continuera au volant d’une Peugeot 208 Rally4, avec Axel Coronado qui apportera une fois de plus son expertise de copilote. Bassas a remporté sa première double victoire de classe au Rallye de Fafe Montelongo, en octobre dernier, avant de terminer deuxième au classement final de l’ERC3 et de l’ERC3 Junior.

Un guide avisé avec Solans pour sa première campagne ERC

Le très expérimenté Marc Martí – vainqueur de trois épreuves du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA – sera le copilote de Nil Solans, alors que le jeune homme de 28 ans entreprend sa première campagne ERC au volant de la Škoda Fabia Rally2 de Calm Competició. Le champion du monde Junior FIA 2017 et vainqueur du titre espagnol sur terre en 2020 a impressionné lors de ses débuts en ERC et au Rallye Islas Canarias en novembre dernier, remportant quatre spéciales, et il menait cette épreuve 100% asphalte lorsqu’une double crevaison a anéanti ses espoirs de victoire.

Llarena vise de nouveaux succès en ERC avec Sara Fernández

Efrén Llarena continuera de compter sur le soutien du Rallye Team Spain et sur le talent de Sara Fernández, toujours à ses côtés, pour sa quatrième saison dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA et sa deuxième en Rally2. Après avoir remporté le double titre ERC3/ERC3 Junior en 2019, Llarena est passé à la catégorie supérieure de l’ERC en 2020. Il est monté sur le podium au Rallye de Hongrie et s’est classé troisième au classement final de l’ERC1 Junior. Un passage à la Škoda Fabia Rally2 de RaceSeven est prévu pour cette saison.

Plus de détails sur les quatre équipages du Rallye Team Spain et leurs programmes respectifs pour 2021 seront annoncés durant la préparation de la nouvelle saison ERC, qui débutera par le 77e Rallye de Pologne du 18 au 20 juin.

