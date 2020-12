La réussite du Rallye Team Spain en ERC s’est poursuivie durant la saison 2020 avec l’obtention de la convoitée couronne Teams du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

L’initiative de soutien aux jeunes talents mise sur pieds par la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) a aidé les espoirs Efrén Llarena et Pep Bassas à passer su niveau national à la scène internationale avec des volants en ERC3 Junior en 2018 et 2020 comme récompense après avoir décroché le titre en Spanish Beca Júnior au terme des saisons 2017 et 2019 respectivement.

Llarena, âgé de 25 ans aujourd’hui, a fait si forte impression durant sa campagne ERC3 Junior en 2018 qu’un financement a été trouvé pour lui permettre de disputer une deuxième saison dans cette catégorie en 2019. Après avoir remporté le titre, il a été promu en ERC1 Junior avec sa copilote de longue date, Sara Fernández, pour 2020 et a fini troisième du championnat sur une Citroën C3 R5. Bassas, de son côté, a terminé vice-champion de l’ERC3 Junior cette année, avec son copilote Axel Coronado et une Peugeot 208 Rally4, signant au passage une victoire dans la catégorie soutenue par Pirelli au Rallye de Fafe Montelongo.

Après que le Rallye Team Spain a doublé son effectif en 2020 pour aligner Bassas (27 ans) aux côtés de Llarena, les points inscrits par les deux pilotes lui ont permis de gagner le classement Teams du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA devant le Saintéloc Junior Team, deuxième, et l’Estonian Autosport Junior Team.

Manuel Aviñó, président de la RFEDA, a déclaré :“Nous sommes très satisfaits d’être champions des Teams du FIA ERC après une saison aussi étrange que celle-ci. Dans un contexte normal, nous aurions eu la chance de lutter [pour le titre], avec Pep Bassas et Axel Coronado, jusqu’à la dernière manche du Championnat FIA ERC3 Junior. Finalement, cela n’a pas été possible, mais c’est un grand honneur pour le Rallye Team Spain [de remporter le classement Teams].”

“Efrén, Sara, Pep et Axel ont donné leur meilleur à chaque rallye durant la seconde moitié de la saison. Et le titre FIA ERC Teams est le plus beau prix qui soit pour tous les efforts fournis par tous les gens, les institutions et les sponsors impliqués dans ce fabuleux projet.”

“Travaillons maintenant pour l’année prochaine avec les titres FIA ERC1 Junior et FIA ERC3 Junior comme objectifs principaux. Alejandro Cachón, le champion Spanish Beca Júnior R2 âgé de 21 ans, doit rejoindre l’équipe en 2021. Il a glané de l’expérience durant son premier programme national, prouvant son talent dès le début et aussi le mois dernier au Rally Islas Canarias, où il a piloté une 4RM pour la première fois. Il a un grand potentiel et nous pouvons atteindre de grands résultats avec lui.”

Llarena et Bassas évoquent du travail bien fait

“Le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA pour Teams faisait partie des buts du Rallye Team Spain pour cette saison”, a dit Efréen Llarena. “Il était complètement clair pour Sara et moi, quand Pep et Axel ont rejoint l’équipe, que nous pourrions avoir ce titre. Il est fantastique pour le projet de gagner encore dans un championnat aussi relevé que l’ERC pour la seconde saison de suite.”

Pep Bassas a ajouté : “Le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA pour Teams est une grande réussite pour le projet Rallye Team Spain. Tous ici, nous avons été concentrés dessus dès le commencement de la saison, mais, en même temps, nous avions une idée claire des difficultés de ce défi au début de notre carrière internationale sans aucune expérience préalable des rendez-vous de l’ERC. Je me suis impliqué pour remercier les gens du Rallye Team Spain de tout le fabuleux soutien que j’ai reçu. Je suis complètement reconnaissant. Si on ne m’avait pas donné l’opportunité d’être impliqué dans ce projet, jamais je n’aurais pu rêver d’un tel programme que celui de cette saison comme candidat au titre FIA ERC3 Junior. Ça a été très spécial. Un grand merci !”

Championnat d’Europe des Rallyes pour Teams : comment ça marche

Les équipes engagées en ERC peuvent désigner un maximum de trois voitures pour des pilotes engagés en ERC, en quatre ou deux roues motrices ou une combinaison des deux, pour inscrire des points lors de chaque manche. Les résultats des deux voitures les mieux placées d’une équipe sont pris en compte, les cinq meilleurs étant conservés sur un total de six possible. Et des points étant attribués aux classements ERC1/ERC2 et ERC3 du rallye, une équipe peut inscrire un maximum de 50 points par rendez-vous dont 25 en 4RM et 25 en 2RM. Un prestigieux titre FIA revient à l’équipe victorieuse.

**En attente de confirmation des résultats finaux

