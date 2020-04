Le rapide Rallye de Liepaja reprogrammé pour cet été en FIA ERC

-

Le Rallye de Liepāja offrira aux pilotes du Championnat d'Europe FIA des Rallyes leur dose de vitesse du 10 au 12 juillet** suite à un ajustement du calendrier de l'ERC pour 2020.

Initialement prévu du 29 au 31 mai, l'événement a été reporté à une date estivale en réponse à la pandémie de coronavirus et aux restrictions gouvernementales qui en résultent et sont en place en Lettonie et dans toute l'Europe.

Mais si le souhait collectif du promoteur de l'événement, RA Events, du promoteur de l'ERC, Eurosport Events, et du corps dirigeant, la FIA, était de finaliser une date de remplacement aussi rapidement que possible après le report de la semaine dernière, toutes les pensées vont aux personnes dont des proches sont décédés ou sont tombés malades du COVID-19.

En outre, de nombreux emplois ont été perdus et les gens se trouvent dans des situations très difficiles. Il est donc d'une importance vitale que tous les conseils officiels soient suivis et que les gens restent en sécurité chez eux.

Jean-Baptiste Ley, le coordinateur de l'ERC, a déclaré : "Bien sûr, la santé et la sécurité de chacun est la priorité en ce moment, mais dans le cadre de nos efforts continus pour maintenir le calendrier prévu de huit manches, nous sommes heureux qu'une date de remplacement ait été convenue, sous réserve de la validation finale de la FIA."

"Nous tenons à remercier la FIA, RA Events, l'ASN de Lettonie et les différentes autorités lettones pour leur coopération continue, et nous espérons que nos équipes et nos pilotes pourront s'engager sur cette nouvelle date afin que la huitième édition du Rallye de Liepāja soit un succès comme l'ont été les sept précédentes."

Raimonds Strokšs, directeur de RA Events, a déclaré : "Nous sommes heureux que la date ait été fixée aussi rapidement et qu'il y ait maintenant une sorte de clarté. Cependant, je voudrais souligner que la sécurité de l'événement reste notre priorité absolue. C'est pourquoi nous resterons en consultation constante avec les autorités, afin de nous assurer que le rallye se déroule en toute sécurité. Pour l'instant, restez en sécurité, et rendez-vous en juillet."

La saison 2020 de l'ERC doit commencer avec le 77e Rallye de Pologne, du 26 au 28 juin.

Calendrier mis à jour du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020 (sous réserve de la validation par la FIA) :

Manche 1 : 77e Rallye de Pologne (terre), 26-28 juin

Manche 2 : Rallye de Liepāja (Lettonie, terre), 10-12 juillet**

Manche 3 : Rally di Roma Capitale (Italie, asphalte), 24-26 juillet

Manche 4 : Barum Czech Rally Zlín (asphalte), 28-30 août

Manche 5 : Rallye des Açores (terre), 17-19 septembre**

Manche 6 : Rallye de Chypre (terre), 16-18 octobre**

Manche 7 : Rallye de Hongrie (asphalte), 6-8 novembre

Manche 8 : Rally Islas Canarias (asphalte), 3-5 décembre**

**En attente de validation par la FIA

