Le retour aux affaires de Westlund en ERC Junior

Adam Westlund estime que son retour après une grave blessure "va dans la bonne direction" après avoir terminé sixième du championnat junior FIA ERC3 soutenu par Pirelli lors du récent rallye Liepāja.

Westlund, originaire de Suède, s'est fracturé le dos et le cou suite à une sortie de route lors d'un rallye dans son pays natal l'été dernier. Le rallye Liepāja était la première fois qu'il participait à une épreuve sur chemins de terre à grande vitesse depuis l'accident.



"C'était un bon rallye, j'ai beaucoup amélioré les notes et j'ai essayé d'attaquer", a déclaré Westlund, dont la Ford Fiesta Rally4 est pilotée par son compatriote David Arhusiander. "Ça va dans la bonne direction, cela prend quelques kilomètres mais ensuite on y est."

