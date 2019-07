Le retour de Basso : le double champion ERC gagne à Rome

Giandomenico Basso a fait un retour en grande forme sur le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, le champion 2006 et 2009 coiffant les lauriers au Rally di Roma Capitale.

Le pilote Loran SRL n'a pas volé son succès, ayant occupé le podium provisoire dès la première spéciale et pris la tête après la quatrième, pour ne plus la quitter jusqu'au terme du rallye.

Sa seule erreur a été un carrefour manqué dans la spéciale 10, qui lui a coûté environ 24 secondes et l'a presque mis à portée de Simone Campedelli (Orange 1 M-Sport Rally Team).

Campedelli faisait faire ses débuts en ERCà la toute nouvelle Ford Fiesta R5 de M-Sport et il s'est montré immédiatement rapide, remontant de la neuvième à la troisième place après un ennui de pneu dans la deuxième spéciale.

Cette troisième place est devenue la seconde après qu'une pénalité a été infligée à Alexey Lukyanuk (Saintéloc Racing), qui a fait perdre une position au champion ERC sortant.

Le premier meilleur temps en spéciale de la nouvelle Fiesta a été signé par Campedelli dans Affile-Bellegra, bien qu'il n'ait pu rivaliser en vitesse pure avec Andrea Crugnola qui avait mené au début avant qu'une crevaison ne le renvoie à la dixième place.

Crugnola est parti en mission et a remporté 12 des 16 spéciales du rallye pour remonter dimanche dans le classement, délogeant Lukyanuk de la dernière marche du podium dans la super spéciale d'Ostia qui concluait le rallye.

Malgré la pénalité qui lui a coûté une potentielle deuxième place finale, Lukyanuk a renforcé sa position dans la défense du titre avec ce résultat car son principal rival au championnat, Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) est sorti de la route le samedi et n'a pu inscrire que des points de bonus pour avoir terminé quatrième de la deuxième étape.

Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) a signé une victoire cruciale en Championnat FIA ERC1 Junior devant Chris Ingram (Toksport WRT), le duo étant séparé de 17.6s aux cinquième et sixième places du général.

Grâce à ce succès, Mareš abordera la finale de l'ERC1 Junior – qui sera aussi sa manche nationale de l'ERC, le Barum Czech Rally Zlín – avec une chance de battre Ingram pour le titre.

Ingram et Norbert Herczig (MOL Racing Team) ont passé la majeure partie de la deuxième étape à échanger leurs positions, qui sont devenues la sixième et la septième quand Crugnola les a dépassés l'un et l'autre durant la boucle matinale.

Les espoirs d'Herczig étaient élevés quand il a repoussé les attaques d'Ingram, le leader du championnat ERC1 Junior effectuant deux tête-à-queues dans Rocca Santo Stefano. Mais son soulagement n'a été que temporaire, puisqu'il a perdu de précieuses secondes l'après-midi dans Affile-Bellegra en oubliant de passer sur le mode spéciale dans les premiers kilomètres.

Mārtiņš Sesks (LMT Autosporta Akadēmija) a conclu sur une troisième place en ERC1 Junior son deuxième rallye offert pour avoir remporté le championnat ERC3 Junior l'année dernière. Après un podium au général sur un terrain qui lui était plus familier en Lettonie, Sesks a engrangé davantage d'expérience sur terre, un rythme régulier lui valant la huitième place au général.

Umberto Scandola (Hyundai Motorsport N), unique double vainqueur du Rally di Roma Capitale, a évolué dans le top 5 samedi mais une crevaison en fin de journée lui a coûté trois minutes et l'a fait rétrograder à la neuvième place.

Il a été près d'une minute plus rapide que Sesks sur l'ensemble des spéciales du dimanche mais la perte de temps avait été telle pour l'Italien, en fin de première étape, qu'il s'était retrouvé trop loin pour regagner la moindre position le lendemain.

Vojtěch Štajf (ACCR Czech Rally Team) a complété le top 10, rattrapant et dépassant tant Hiroki Arai (STARD), 11e, qu'Emma Falcón (Rallye Team Spain), 12e et victorieuse en ERC Ladies’ Trophy, le dimanche après avoir perdu plusieurs minutes au cours d'une difficile première étape.

Arai et Falcón, qui a remporté l'ERC Ladies’ Trophy en 2018, ont aussi complété le top 5 de l'ERC1 Junior.

