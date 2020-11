Il est temps pour Ola Jr Nore d’arrêter de rêver et de commencer à réaliser que ses débuts en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA se rapprochent.

“ C’est un rêve pour moi depuis l’enfance” , a déclaré Nore, copiloté par sa compatriote Veronica Engan. “C’est une opportunité sur laquelle nous travaillons depuis longtemps. Après plusieurs bonnes années dans le championnat national, c’était le bon moment pour essayer l’ERC. Nous sommes très reconnaissants envers Toksport et nos sponsors qui ont rendu cela possible.”

“Je vais utiliser les premières courses pour gagner de l’expérience et pour m’entraîner. Nous devons bâtir pièce par pièce et voir où ça finit. C’est un défi complètement nouveau pour nous et gagner de l’expérience sera priorité principale. Nous sommes très excités par cette aventure.”