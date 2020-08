Le rêve devient réalité pour Heikkila fait qui découvre l’ERC en vainqueur

-

Mikko Heikkilä se présentera en vainqueur pour ses débuts dans le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, à Liepāja en fin semaine (14-16 août).

Heikkilä a été le plus rapide sur deux des trois spéciales du Jämsän Äijät Ralli, le week-end dernier en Finlande, pour battre son compatriote et autre nouveau venu au sein de l'ERC, Eerik Pietarinen, dans ce qui marquait leur première épreuve depuis le début de la pandémie de COVIID-19.

ERC Inutile de regarder en arrière, dit le vainqueur en ERC Breen IL Y A 10 HEURES

“A cause du coronavirus, nous n'avons pas pu organiser autant d'événements en Finlande que nous l'avions prévu, alors mes sponsors voulaient que nous allions ailleurs pour essayer d'autres rallyes”, dit Heikkilä. “Faire l'ERC était l'idée de mes sponsors mais aussi mon rêve. Pour l'instant, il ne s'agit que de ce rallye. Bien sûr, j'espère que nous en ferons plus, mais nous verrons bien.”

Une arrivée en tête

“Je connais le rallye [de Liepāja], mais seulement par les vidéos”, explique le Finlandais de 28 ans, qui courra pour l'équipe TGS Worldwide de Toni Gardemeister. “J'ai vu quelques images de caméra embarquée, mais pas tant que ça. Il est assez difficile de viser une position ou un résultat, mais bien sûr, je suis un homme de rallye et je veux être aussi rapide que possible, donc je vais clairement attaquer. Mais j'aimerais voir la ligne d'arrivée, et je dois garder ces deux choses à l'esprit.”

Prêt pour une adversité rapide

“Je ne connais que les pilotes finlandais qui font ce rallye, Emil Lindholm et Eerik Pietarinen”, indique encore Heikkilä. “Ce sont des gars très rapides, mais en regardant la télévision, je sais que les gars de l'ERC le sont et que le niveau est élevé.”

Rattraper le temps perdu

Heikkilä était un habitué des engins à deux roues motrices jusqu'à la fin de la saison 2018, mais ses espoirs d'obtenir des places régulières dans une voiture de catégorie Rally2 ont été anéantis par le manque de financement. “Mon premier rallye en R5 a eu lieu en 2018, je n'ai roulé qu'une seule fois et l'année dernière, je n'ai encore fait qu'un rallye en R5 et en tout. Cette année, j'ai fait quatre rallyes, donc je n'ai que six rallyes en R5 parce que je n'avais pas l'argent pour en faire d'autres.”

Des résultats mitigés

Si un podium lors de la deuxième manche du championnat finlandais, le SM Vaakuna-Ralli Mikkeli en février, a été un point culminant, Heikkilä admet qu'il n'a pas eu une saison parfaite jusqu'à présent. “Les résultats n'ont pas été aussi bons que j'aurais voulu parce que j'ai fait quelques erreurs et rencontré un problème de pneu”, indique-t-il. “Mais je suis content des temps en spéciale, qui ont été tout à fait corrects.”

La victoire apporte la confiance

La victoire de Heikkilä au Jämsän Äijät Ralli signifie qu'il arrive en Lettonie sur une bonne note. “C'était un bon rallye pour se tester et j’ai eu une bonne confiance en la voiture et en moi-même.”Et de préciser : “C'était avec l'ancienne Fabia mais pour Liepāja, nous aurons la Fabia Evo.”

Les Finlandais en force

En plus du Junior ERC1 Emil Lindholm, les recrues de l'ERC que sont Eerik Pietarinen et Mikko Heikkilä porteront donc les couleurs finlandaises en ERC1 au Rallye de Liepāja, tandis que Miika Hokkanen fera de même en ERC3 et ERC3 Junior. Bien que Lindholm soit aligné sous la bannière du Team MRF Tyres, la même équipe TGS Worldwide qui suit l'engagement de Heikkilä supervise également les Fabia de Lindholm et Pietarinen. Ce dernier a remporté l'ADAC Opel Rallye Cup la saison dernière et le WRC2 sur le Rallye de Finlande en 2018.

Photo : AKK Sports Oy, avec nos remerciements.

The post Le rêve devient réalité pour Heikkila fait qui découvre l’ERC en vainqueur appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC L’ERC vous dit tout ce que vous devez savoir sur… #2 Lettonie IL Y A 13 HEURES