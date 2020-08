Le revenant en ERC Gryazin remercie son équipe pour avoir réparé tard dans la nuit

-

Nikolay Gryazin a remercié ses mécaniciens du Red Grey Team pour l’avoir aidé à finir le Rallye de Liepāja.

Le double vainqueur en Lettonie était dans la lutte pour la victoire quand il est sorti de la route dans la dernière spéciale du samedi. Mais après les réparations effectuées tard dans la nuit par leurs mécaniciens, le Russe et son nouveau copilote Konstantin Aleksandrov ont été en mesure de repartir dimanche matin.

“L’équipe a fait un superbe travail pour réparer la voiture et je veux vraiment leur dire merci”, à dit le champion ERC1 Junior 2018. “J’ai fait une petite erreur hier sur un freinage. Ça arrive et ce sera une bonne leçon pour moi. C’était dans un gauche dix kilomètres après le départ, dans un endroit assez facile. J’ai perdu la voiture et je suis allé au large.”

“Les dégâts concernaient l’avant et un peu le toit. Les gars l’ont remis plus droit, ont fixé une nouvelle vitre et ont changé quelque chose au niveau de la pompe de direction assistée, ainsi que le radiateur. Ils n’ont pas beaucoup dormi.”

