“ Ce rallye a été difficile pour nous” , a dit le pilote Rallytechnology. “Nous avons eu quelques problèmes ce matin et perdu du temps en ERC2 où nous luttions aussi pour la victoire. Mais finir à neuf secondes du vainqueur de cette catégorie [Tibor Érdi Jr] me rend très heureux.”

“Dans la première spéciale, ce matin, nous avons touché quelque chose et sommes sortis légèrement, puis les roues n’étaient plus parfaitement droites. J’ai pensé que c’était beaucoup plus risqué et nous avons décidé de juste rejoindre l’arrivée. Puis nous nous sommes aperçus que le problème n’était pas si gros. Nous avions un souci dans les virages à gauche, ça allait dans les virages à droite, nous savions que nous pouvions attaquer et que la direction tiendrait.”