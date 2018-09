Le Roi de l’ERC Kajto poursuit son tour du monde en Turquie

Recordman du nombre de titres en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Kajetan Kajetanowicz va relever un nouveau défi en disputant le Rallye de Turquie cette semaine.

Kajetanowicz est devenu le premier pilote dans l'histoire de l'ERC à gagner trois titres consécutifs la saison dernière, et utilise cette expérience – comme son talent considérable – pour une campagne mondiale en 2018 avec une Ford Fiesta R5 du LOTOS Rally Team.

“Beaucoup de gens associent les côtes turques à une ambiance de vacances au soleil mais pour moi, ça représente de courir par des températures élevées qui peuvent excéder 60 degrés dans la voiture”, dit le Polonais. “Cependant, je travaille ma condition physique et mon endurance toute l'année. C'est pourquoi je me sens pleinement préparé pour les défis qui nous attendent sûrement au Rallye de Turquie.”

Le rendez-vous basé à Marmaris marquera la troisième apparition de Kajetanowicz en championnat du monde cette saison, aux côtés de son copilote et compatriote Maciej Szczepaniak.

“C'est un nouveau rallye pour de nombreux compétiteurs”, ajoute-t-il. “Il semble que les spéciales exigeront une grande résistance de la voiture tout comme une approche sensible et une stratégie intelligente. Nous sommes le seul équipage polonais et nous garderons à l'esprit de faire du mieux possible.”

Le Rallye de Turquie va se dérouler une semaine avant sa manche nationale de l'ERC, le 75e PZM Rallye de Pologne prévu du 21 au 23 septembre. Allez sur FIAERC.com afin de découvrir pourquoi le pilote turc Orhan Avcioglu renonce, lui aussi, à sa manche nationale du mondial – qu'il a remportée en 2017 quand elle était candidate au WRC – pour courir en Pologne.

À noter enfin que Kajetanowicz est l'un des 32 pilotes engagés au Rally Turkey Marmaris à avoir une expérience de l'ERC.

Photo : LOTOS Rally Team

