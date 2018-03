Le rookie Correia fait ses débuts en ERC3 aux Açores

Miguel Correia va faire ses débuts dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en s'alignant cette semaine sur le Rallye Azores Airlines.

Pilotant une Renault Clio R3 d'ARC Sport, le jeune pilote de Braga a impressionné avec une deuxième place en ER3 et une sixième en deux roues motrices lors de la manche d'ouverture du championnat portugais, le Rallye Serras de Fafe. Il passe maintenant à la compétition européenne, dans la catégorie ERC3.



“Ce ne sera que le troisième rallye de ma vie, mais c'est sans aucun doute un moment unique”, dit Correia.“D'abord, les spéciales açoréennes sont connues dans le monde entier pour leur beauté naturelle et leur caractère exigeant. Et puis, la plupart de nos sponsors a une forte présence sur les îles des Açores et de Madeire, ce qui nous donne une grande responsabilité mais nous procure aussi une grande détermination.”



“Comme toujours, nous nous rendons sur ce rendez-vous avec un objectif simple : voir la ligne d'arrivée sans rencontrer de problème, pour accumuler le maximum de connaissance de la voiture et des spéciales. Ce ne sera pas facile car le rallye est très long et ce sport est plein de pièges mais notre approche sera toujours la même. Ceci est une année d'apprentissage à tous les niveaux et le Rallye des Açores ne fera pas exception.”



“Je dois mettre en lumière le soutien de mes sponsors, en particulier Socicorreia que nous allons essayer de représenter de la meilleure façon possible, dans les spéciales et en dehors.”



Pedro Alves copilotera Correia sur le Rallye Azores Airlines, qui se déroulera du 22 au 24 mars.



Photo:Zoom