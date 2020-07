Le rouge est mis : voici les couleurs du Team MRF Tyres en ERC

-

Le voile a été levé sur les deux voitures qui porteront l'étendard du Team MRF Tyres dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020.

Après des essais lundi en Italie, le programme de développement intensif du manufacturier de pneus indien a franchi un nouveau palier quand Craig Breen et Paul Nagle d'une part, Emil Lindholm et Mikael Korhonen de l'autre, ont dévoilé la décoration de leurs Hyundai i20 R5 et Škoda Fabia Rally2 Evo respectives pour la saison à venir de l'ERC, qui démarre avec le Rally di Roma Capitale ce vendredi (24 juillet).

“Je pense qu'on peut être d'accord pour dire que c'est une très belle voiture de rallye”, a commenté Breen.

Plus de détails demain (mercredi) sur externalFIAERC.comhttps://www.fiaerc.com/None au sujet du retour de Breen en ERC.

