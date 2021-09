Dani Sordo, vainqueur en Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, va faire son retour dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA lors de la 55e édition du Rallye des Açores, qui accueillera la cinquième manche de la saison ERC du 16 au 18 septembre.

Sordo, âgé de 38 ans, apportera son expérience et son expertise considérables au Team MRF Tyres, poursuivant ainsi le travail de développement approfondi réalisé jusqu’à présent en ERC par Craig Breen, Simone Campedelli et Jari Huttunen.

Il pilotera une Hyundai i20 R5 sur la spectaculaire épreuve insulaire aux côtés de son copilote récemment recruté, l’Espagnol Cándido Carrera.

“Je suis vraiment excité à l’idée de faire le Rallye des Açores avec le Team MRF Tyres et la Hyundai i20 R5”, a déclaré Sordo, qui est monté sur le podium lors de sa dernière participation à l’ERC, le Barum Czech Rally Zlín en août 2018.“Le Rallye des Açores est incroyable, nous y serons pour obtenir plus d’informations, pour obtenir un bon résultat et pour travailler avec les pneus MRF.”

La participation de Sordo au 55e Rallye des Açores, comptant pour l’ERC, avec le Team MRF Tyres fait partie d’une alliance entre le fabricant de pneus indien et Hyundai Motorsport Customer Racing, qui fournit une liste de pilotes en rotation dans le cadre de ce que le Team MRF Tyres décrit comme une “avancée de développement agressive dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA”.

Si Sordo et le Team MRF Tyres ne connaissent pas le Rallye des Açores, Carrera a copiloté José Antonio Suárez sur ce rendez-vous en 2011 et 2017. Par ailleurs, Breen est monté sur le podium pour le Team MRF Tyres lors de la dernière manche sur terre de l’ERC, le Rallye Liepāja en juillet.

Avant leur déplacement sur São Miguel, la plus grande île de l’archipel des Açores, Sordo et Carrera participent cette semaine au EKO Acropolis Rally of Gods, la manche grecque du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, au volant d’une Hyundai i20 Coupé WRC.

Le 55e Rallye des Açores se déroulera sur une distance chronométrée de 201,74 kilomètres et des spéciales principalement en terre. Certaines seront diffusées en direct sur Facebook et YouTube

