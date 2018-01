Le statut de finale du championnat ERC excite déjà le patron du Rally Liepāja

La manche finale du Championnat d'Europe des Rallyes FIA ERC 2018 n'est peut-être que dans dix mois mais le patron du Rally Liepāja, Raimonds Strokšs se réjouit déjà de la perspective de voir son épreuve accueillir l'ERC pour la sixième fois.

Le Rally Liepāja verra le rideau se baisser sur le Championnat ERC 2018 du 12 au 14 octobre avec une épreuve spectaculaire sur terre sur la cote lettone de la Mer Baltique. Et après que cinq titres FIA ont été décidés lors de la cinquième édition en octobre dernier, Strokšs, le directeur de l'épreuve, ancien pilote et patron du Rally Liepāja a toutes les raisons d'être excité.



"Organiser la manche finale de l'ERC est un grand honneur, et une grande responsabilité en même temps",a-t-il confié."Dans un rallye où le titre est en ligne de mire, chaque détail est scruté. Au-delà de ça, au cours d'une année qui voit la Lettonie fêter son 100eanniversaire, organiser une épreuve parfaite nous donnera un maximum d'opportunités de mettre en lumière le nom de la Lettonie et de la cité de Liepāja."



Le Rally Liepāja est la huitième épreuve de la saison ERC 2018, qui s'ouvrira avec le Azores Airlines Rallye du 22 au 24 mars.