Le Subaru Poland Rally Team de retour en ERC avec le talent en devenir Słobodzian

Le Subaru Poland Rally Team retournera en championnat d'Europe des rallyes FIA ERC lors de sa manche à domicile, le 75e PZM Rally Poland, du 21 au 23 septembre.

Après avoir mené Dominykas Butvilas à la troisième place de l'ERC2 en 2015, Wojciech Chuchała a fait deux places de mieux en 2016 avec le titre de champion de la catégorie production.



Le Subaru Poland Rally Team a ensuite fait une apparition exceptionnelle dans l'ERC avec Marcin Słobodzian au Rally Rzeszow la saison dernière et sera de retour dans le championnat la semaine prochaine avec une voiture pour Słobodzian et son copilote Grzegorz Dachowski.



«Pour moi, le rallye de Pologne est le rallye le plus important de la saison», a déclaré Słobodzian, âgé de 26 ans. «Je n'ai jamais été là en tant que concurrent, mais les étapes sont bien connues depuis de nombreuses années. J'ai hâte de faire de mon mieux sur ces routes emblématiques et très rapides. Nous avons déjà remporté notre titre au championnat de Pologne, alors nous pouvons maintenant essayer d'attaquer un peu plus et de nous amuser ».



Malgré son expérience limitée sur la terre, Słobodzian a remporté sa classe lors de la précédente manche du championnat polonais - le Rally Elektrėnai en Lituanie, qui, espère-t-il, lui donnera un avantage sur la manche polonaise de l'ERC.



«Je n'ai parcouru que 600 à 700 kilomètres sur route en terre de toute ma vie, la plupart de mes concurrents ont donc plus d'expérience», a déclaré Słobodzian. «Mais je me sens très bien sur les surfaces meubles et, en vue du Rallye de Pologne, nous avons gagné notre classe sur le Rally Elektrėnai en Lituanie. J'espère que notre rythme sera bon aussi sur les spéciales polonaises.



Słobodzian a connu une ascension rapide - et diversifiée - depuis son entrée dans la compétition. Il a remporté deux titres polonais en course de cote avant de passer à la série de courses sur circuit de la Renault Clio Central Europe Cup. Il a débuté le rallye en 2016, dans une coupe régionale polonaise à bord d’une Subaru Impreza N14, avant de rejoindre l’équipe du Subaru Poland Rally Team en 2017 dans le cadre de la mission d'aide aux jeunes pilotes de la structure de course.



La bataille pour le titre ERC2 de cette saison s’est conclue cette année-là en faveur de Tibor Érdi Jr lors de la dernière épreuve, le Barum Czech Rally Zlín, après que le Hongrois ait pu se mettre hors de portée de son plus proche rival, le pilote russe sur Mitsubishi Lancer, Sergei Remennik.



Basé à Mikołajki dans la région des lacs de Mazurie, le Rally Poland est de retour sur le calendrier de l'ERC pour la première fois depuis cinq ans. L'épreuve de cette saison comprend 15 étapes pour une distance chronométrée de 214,29 kilomètres.

