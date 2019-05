Le teenager star de l’ERC1 Junior Solberg mène devant Lukyanuk en Lettonie

Le talentueux teenager Oliver Solberg occupe la première place du classement général pour ses débuts en championnat ERC1 Junior FIA sur le Rally Liepāja, devançant Alexey Lukyanuk après les trois premières spéciales.

Le fils du champion du monde WRC 2003 Petter Solberg, âgé de 17 ans, s'est montré 5,9 secondes plus rapide que tous les autres pilotes dans l'ES1 au volant de sa Volkswagen Polo GTI R5, son compatriote Mārtiņš Sesks suivant en deuxième position pour ses débuts en catégorie R5 sur une ŠKODA Fabia.



Solberg a porté son avance à 8,9s en se montrant encore le plus rapide dans l'ES2, avant qu'un tête-à-queue dans l'ES3 ne permette à Lukyanuk, vainqueur de la spéciale, de se rapprocher à 3,8 secondes du leader, le pilote de Saintéloc Racing ayant également dépassé Sesks pour la deuxième place.



Le pilote local Sesks, qui a participé à la première de ses deux courses qui lui sont offertes pour avoir remporté le titre de Champion Junior FIA ERC3 soutenu par Pirelli en 2018, a terminé la matinée à 4,4s de Lukyanuk à la troisième position du général.



Chris Ingram, le leader du championnat ERC1 Junior, a terminé troisième devant Lukyanuk lors de l'ES1, mais il a admis que le fait de heurter un rocher dans l'ES2 a miné sa confiance. Il pointe à 8,8 seconde derrière Sesks et 8,9 seconde devant Hiroki Arai, cinquième, le pilote japonais ayant effectué des débuts performants sur une Citroën C3 R5 dans la matinée.



Le Lituanien Vaidotas Žala avait pris la cinquième place d'Arai lors de l'ES2, pour ses débuts en ERC, mais avait subi une crevaison dans l'ES3 qui lui faisait sortir de la route, et perdre cinq minutes.



Łukasz Habaj, leader du classement ERC en arrivant en Lettonie, est sixième au classement général pour l'équipe Sports Racing Technologies, à seulement 2,5s de Filip Mareš. Alexandros Tsouloftas est huitième avec Eyvind Brynildsen qui pointe 2,8 secondes derrière lui. Norbert Herczig s'est hissé à la 10e place lors de l'ES3, 0.9 seconde devant Marijan Griebel.



Ralfs Sirmacis, promu de l'ERC Junior et double vainqueur du Rallye Liepāja, mène l'ERC2 au 12e rang du classement général, à seulement 0,6 seconde derrière Griebel. Son avantage dans la catégorie est de plus de deux minutes après que Vtautas Švedas, Dimitry Feofanov et Sergey Remennik aient tous rencontré des problèmes. Andrea Nucita mène la Abarth Rally Cup.



L'ERC3 Junior a vu trois vainqueurs de spéciales différents, avec des changements de leader à l'issue de chaque spéciale. Sindre Furuseth était en tête après l'ES1 avant qu'une crevaison ne le fasse chuter à la cinquième place, mais il a terminé la matinée au troisième rang du classement, à 6,6 secondes du leader Ken Torn. Steve Røkland, le compatriote de Furuseth, est passé de la sixième à la première place à l'issue de l'ES2, puis de nouveau à la quatrième place lors de l'ES3 derrière Jean-Baptiste Franceschi. Catie Munnings, leader du trophée féminin de l'ERC, est 15e au classement ERC3.

