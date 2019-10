Le titre ERC2, un rêve devenu réalité pour Alonso**

Juan Carlos Alonso a décrit sa victoire dans la catégorie ERC2 du FIA European Rally Championship** comme un “rêve” devenu réalité.

Alonso, qui vient d'Argentine pour courir dans la seconde catégorie de l'ERC, a remporté le titre à sa troisième tentative avec une quatrième place arrachée à la force du poignet au Cyprus Rally le week-end dernier.



Alonso et son copilote Juan Pablo Monasterolo avaient besoin de finir ce rallye pour s'assurer la couronne ERC2 et ont dû composer avec un problème de freins majeur pour atteindre l'arrivée à Larnaca. Un Alonso ému y a évoqué ce succès réalisé au volant d'une Mitsubishi Lancer Evolution X exploitée par Proracing.



“Après cet engagement et ce dur travail, ce résultat est incroyable,” a déclaré Alonso, aux anges. “Je suis très heureux et très, très fier de mon copilote. Ma voiture et mon équipe sont exceptionnels, comme tous ceux qui sont impliqués dans ce projet. Ma famille, mon sponsor, notre coordinateur, tous les gens qui nous aiment : c'est pour eux.”



Alonso a abordé le Cyprus Rally en sachant que 18 points suffiraient à empêcher son plus proche rival, Andrea Nucita, de remporter le titre ERC2 au Rally Hungary qui conclura la saison le mois prochain. Monasterolo et lui ont donc adopté une approche prudente et étaient bien partis pour être sacrés lorsqu'un problème de freins les à contraints à une réparation frénétique en bord de route ; l'équipe avait également du pain sur la planche.



“Nous avons géré tous les problèmes, et la clé était de ne jamais abandonner,” a ajouté Alonso. “Même quand nous avions la tête sous l'eau, nous n'avons jamais renoncé, car nous savions que tout pouvait arriver. Être champion FIA, c'est incroyable. Je vais bientôt avoir 50 ans et je suis dans la dernière phase de ma carrière ; c'est donc un rêve pour moi. Je n'arrête pas de pleurer depuis la fin de la dernière spéciale. Je serai toujours chez moi en ERC, j'adore ça.”



Alonso a entamé sa campagne ERC2 avec la victoire à l'Azores Rallye en mars. Après son abandon au Rally Islas Canarias sur problème mécanique, l'Argentin a rebondi avec une deuxième victoire au PZM 76th Rally Poland, avant de finir deuxième derrière son rival pour le titre, Nucita, au Barum Czech Rally Zlín. Puisque les quatre meilleurs résultats comptent sur un total de huit au championnat, la quatrième place d'Alonso à Chypre signifie qu'il ne peut plus être rattrapé au Rally Hungary, du 8 au 10 novembre. Nucita abordera ce rallye sur asphalte en tête de l'Abarth Rally Cup.



Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l'ERC, a déclaré : “Le dévouement de Juan Carlos et de Juan Pablo, qui viennent d'Argentine pour disputer chaque rallye en ERC, doit être admiré, et leur titre ERC2 est une récompense appropriée pour ce dévouement. Nous leur communiquons nos plus sincères félicitations.”



**Sujet à confirmation des résultats par la FIA

