Le titre FIA ERC Junior U27 pour Sesks à 19 ans*

Le tout jeune Mārtiņš Sesks a remporté le Championnat FIA ERC Junior Under 27 au terme de sa première saison en compétition internationale.

Diplômé du programme d'entraînement ERC Junior Experience, Sesks est assuré, à seulement 19 ans, du titre dans la catégorie des moins de 27 ans soutenue par Pirelli. Cela, alors qu'une manche reste à disputer, le Rally Liepāja au mois d'octobre.

En plus de la gloire due au fait d'avoir remporté un des titres juniors les plus importants en rallye, voilà qui fera de sa manche nationale de la saison, en Lettonie du 12 au 14 septembre, un week-end de célébration au volant de l'Opel ADAM R2 équipée de Pirelli qu'il partage avec son copilote et compatriote Renārs Francis.

“Ça semble incroyable”, a dit Sesks après avoir coiffé sa première couronne en ERC Junior Under 27* au Rallye de Pologne, dimanche dernier. “Cela a été deux journées de folie. Le premier jour, on avait la confiance et on roulait comme il fallait. C'était juste une erreur [quand il s'est crashé]. Le deuxième jour, on attaquait et on a fini dans un arbre. Rester là à regarder les résultats et attendre est encore plus dur que de piloter !”

Sesks est passé en ERC Junior U27 après des succès en rallye dans sa Lettonie natale et dans d'autres États Baltes. Après avoir terminé les deux premières manches sur le podium, y compris pour ses débuts sur asphalte à Grande Canarie, il a signé deux victoires consécutives sur cette surface, en Italie et en République tchèque, qui se sont avérées décisives pour sa conquête du titre.

“En débutant la saison, je me disais que ce serait dur aux Açores, puis que ce serait dur aux Canaries, puis en Italie et en République tchèque – ce dernier rallye ayant été en fait le plus extrême que j'aie jamais couru. C'est le week-end où j'ai vraiment compris à quel point c'est difficile de piloter à ce niveau. Cela a été une saison fantastique, et, au final, c'est un bon feeling. Je suis juste content.”

Sesks attribue son succès à sa préparation d'avant rallyes et à Holzer Motorsport qui représente l'ADAC Opel Rallye Junior Team. “On a un programme chargé et la méthode de notre coach est de nous pousser à travailler dur. On a beaucoup travaillé sur le pilotage et sur les notes, car tout doit être parfait. Le boulot le plus dur, c'est avant le rallye. L'équipe Opel est fantastique et je suis très fier d'en faire partie. Tout fonctionne génialement et tout le monde fait très bien son travail. Sans l'équipe, il n'y a pas de résultat.”

Sesks va maintenant porter son attention sur la finale de l'ERC en Lettonie, dans sa ville natale de Liepāja. “On est champions mais la prochaine étape, c'est notre rendez-vous à la maison, donc on doit garder le rythme car c'est bien d'être champions mais c'est encore mieux de gagner à domicile.”

L'ERC Junior aide de jeunes pilotes, sur des voitures de type R2 équipées de pneus Pirelli, à briller et à gravir les échelons depuis 2014. La liste des récipiendaires comprend les noms de Fabio Andolfi, Emil Bergkvist, Jan Černý, Marijan Griebel, Nikolay Gryazin, Jari Huttunen, Chris Ingram et Stéphane Lefebvre. Les détails concernant la remise du prix à Sesks pour avoir remporté l'ERC Junior U27, qui sera faite par le promoteur du championnat, Eurosport Events, seront annoncés prochainement.

