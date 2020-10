Le Toksport WRT, équipe de pointe du Championnat d’Europe des […]

Le Toksport WRT, équipe de pointe du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, est de retour en ERC – mais avec une différence majeure.

Après avoir aidé Chris Ingram et Ross Whittock à remporter le titre ERC en 2019, la structure basée en Allemagne s’est concentrée depuis l’été sur ses aspirations en championnat du monde, et ce, avec beaucoup de succès.

Mais dans le cadre de son engagement de longue date en faveur des jeunes pilotes, elle a recruté les stars montantes Ola Jr Nore et Rachele Somaschini pour piloter la toute nouvelle Clio RSR Rally5 de Renault lors des trois dernières manches de l’ERC, à partir du Rallye de Hongrie la semaine prochaine (6-8 novembre).

Nore le Norvégien et Somaschini l’Italienne seront tous deux engagés dans la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli. Alors que Nore se prépare à faire ses débuts en championnat d’Europe, Somaschini a impressionné lors de deux participations en ERC3 Junior sur une Peugeot 208 Rally4.

Des moments passionnants à venir pour Toksport cette saison et en 2021

Tolga Ozakinci, de Toksport WRT, a révélé que le projet Clio RSR Rally5 était en cours de planification depuis plusieurs mois et fait partie d’une alliance plus large avec le département “client” de Renault Sport Racing.

“Nous avions prévu d’aligner la Clio depuis le Rallye des Açores, en mars, mais la pandémie de Covid-19 a retardé la saison et nous a obligés à modifier nos plans”, a déclaré Ozakinci. “Nous espérons engager deux Clio Rally5 sur les trois dernières manches de l’ERC cette saison, mais passer ensuite à la Clio Rally4 qui est prévue par Renault pour la saison prochaine. Nous avons le soutien de Renault et ces rendez-vous seront un bon test pour nos pilotes. Nous sommes, bien sûr, très heureux de retrouver l’ERC.”

La Clio Rally5 prête pour l’ERC

Après avoir été mise à l’épreuve par Florian Bernardi, vainqueur de l’ERC3, en tant que voiture ouvreuse au Rallye Monte-Carlo en janvier, la Renault Clio RSR Rally5 est utilisée sur des épreuves de niveau national depuis le début de l’automne, plus de 30 équipages participant au Clio Trophy France. Disponible au prix de 42 000 euros hors taxes, la Clio RSR Rally5 est dotée d’un châssis monocoque en acier et d’un moteur quatre cylindres 16 soupapes de 1330 cm3 TCe.

Benoît Nogier, directeur de la compétition “client” chez Renault Sport Racing, a déclaré : “Nous sommes très heureux de voir la Clio Rally5 faire ses débuts en ERC. Nous avons débuté il y a presque un an notre collaboration avec Toksport, qui est devenu en 2020 notre distributeur officiel en Turquie. Dès le début, ils ont été convaincus que la nouvelle Clio Rally5 représente la meilleure opportunité pour les jeunes pilotes de se construire une solide expérience avant de se battre à des niveaux plus élevés. Le Rallye de Hongrie est une première étape pour Toksport, car nous préparons tous ensemble l’arrivée du Clio Rally4 en 2021 – nous travaillons dur pour lancer notre nouvelle arme à la poursuite des titres ERC.”

Un rêve devenu réalité pour le talentueux Nore

Âgé de 20 ans, Ola Jr Nore passe au niveau international après avoir remporté une série de victoires de classe dans son pays natal, la Norvège, cette saison avec sa copilote Veronica Engan. Le Rallye de Hongrie sera sa première épreuve sur goudron et sa première en dehors de la Scandinavie.

“Depuis tout petit, c’est un rêve pour moi”, a déclaré Nore. “Je vais utiliser les premières courses pour acquérir de l’expérience et m’entraîner. Nous devons construire pièce par pièce et voir où cela se termine. Mais c’est une opportunité sur laquelle nous travaillons depuis longtemps. Après plusieurs bonnes années dans le championnat national, c’était le bon moment pour essayer l’ERC. Nous sommes reconnaissants à Toksport et à nos sponsors de nous permettre de le faire. Ce sera un tout nouveau défi pour nous et engranger de l’expérience sera la priorité principale. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de débuter cette aventure.”

Somaschini veut sensibiliser à la mucoviscidose

En plus de développer ses compétences au volant, Rachele Somaschini continuera à utiliser l’ERC pour sensibiliser les gens à la mucoviscidose, une maladie dont elle souffre affectant les poumons et le système digestif, grâce à sa campagne #CorrerePerUnRespiro (courir pour respirer).

“Je suis très heureuse de cette nouvelle opportunité offerte par Renault”, a dit l’Italienne de 26 ans. “De mon côté, ce sera une toute nouvelle expérience avec une Rally5 et j’ai hâte de l’essayer au Rallye de Hongrie. Pour moi, cette situation est beaucoup plus risquée que pour d’autres personnes, à cause de la mucoviscidose. Mais l’événement respecte un protocole Covid strict et, même si je prends cette décision avec réflexion, je me sens bien et professionnelle d’être là. Je suis prête pour ce nouveau projet et je tiens à remercier tous mes partenaires pour cette opportunité.”

La course pour le souffle de Rachele Somaschini (#CorrerePerUnRespiro)

La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS FFC (fondation pour la recherche sur la mucoviscidose) encourage, sélectionne et finance des projets de recherche avancée visant à améliorer la durée et la qualité de vie des patients et à vaincre définitivement la mucoviscidose. Reconnue par le MIUR (ministère italien de la Santé) comme un promoteur de la recherche scientifique sur la maladie, elle s’appuie sur un réseau de 900 chercheurs et sur le travail de plus de 140 délégations et groupes de soutien.

#CorrerePerUnRespiro est une campagne de sensibilisation créée par Rachele Somaschini qui associe sa passion pour le sport automobile à ce qui lui est le plus cher : la sensibilisation à la mucoviscidose et le soutien à la recherche.

Les personnes qui souhaitent faire un don peuvent le faire par virement bancaire à l’adresse suivante.

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica ONLUS

IBAN IT 27E0 2008 1171 8000 1021 34939

Référence : #CorrerePerUnRespiro

